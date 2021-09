Stop: At bestille en whisky for skattekroner er ikke korrupt

- Der bør virkelig snart indføres konsekvens for fuldstændig vanvittig brug af skatteborgernes penge, skriver Vibeke på Facebook, og hun er ikke den eneste, der er ude med riven efter det, en anden kalder for bykongen og hans hof, der ter sig som et overklasseagtigt pamperherskab, der kan agere og te sig præcis som de vil, og behandler borgerne og deres hårdt tjente penge med en afskyvækkende arrogance.

Hele pisset er korrupt, konkluderer Claus efter at have læst en artikel om de fire gange, en delegation af topembedsmænd og politikere fra Aalborg Kommune har været på investor-møder-grundejere messe i Cannes. Det har medført en heftig debat på sociale medier, og langt de fleste er enige om en ting; at svine politikerne til for ligegyldighed overfor borgerne, umådeholdent forbrug og korruption.

Det er hårde ord, og de bør reserveres til virkeligt korrupte politikere. Som legenden indenfor korruption - nemlig Mobutu Sese Seko, der gennem 32 år var præsident i afrikanske DR Congo og nåede et korruptions-niveau, der kun vanskeligt kan overgås: Han fik bygget en milliard-dyr luksus-by midt i den vildtvoksende jungle - inklusiv en landingsbane, der var lang nok til, at Concorden kunne lande med friske kager fra Paris.

Den liga spiller Thomas Kastrup Larsen - eller andre danske politikere - slet ikke i. Der er så lidt - i sammenligning med virkelige korrupte lande slet ingen - korruption i Danmark, at der skal meget lidt til at hidse os op. Ind i mellem bliver der fusket, de kommunale kreditkort misbrugt, og der har også ind i mellem været festet lige lovlig meget for skattekroner. Men i det store billede er det småting, i det store billede er der ikke meget at komme efter. Ifølge Transparency International er vi og New Zealand de to mindst korrupte lande i verden.

I et land, der er så gennemsigtigt som Danmark, er det svært at være korrupt politiker. Forsøger man sig, bliver det afsløret, og i bund og grund er det nok derfor, at vi ser det så sjældent.

Heller ikke i Cannes-sagen er der nogen grund til at tale om korruption - faktisk ikke engang om overdreven ødselhed med offentlige penge.

Overnatningen var dyr, men det skyldes mere sløseri - den blev bestilt for sent - end det skyldes trang til luksus. Virkeligt korrupte politikere sover altså ikke på sovesofa i stuen. De går heller ikke på en restaurant - ifølge Trip Advisor den 193. bedste i Cannes - og bestiller vin til sølle 54 euro per flaske. Vil man have luksus i Cannes, tjekker man ind på Hotel Carlton, spiser på La Palme d'Or og tager limousine-service til lufthavnen. Skal det være ekstravagant luksus, bestiller man helikopteren, der flyver fra molen i Cannes til lufthavnen.

Selvfølgelig kan og skal politikere stilles til ansvar, for det er vores samfund og vores penge de forvalter. Selvfølgelig skal der stilles kritiske spørgsmål til politikere og myndigheder. De skal holdes op på deres beslutninger og løfter.

Det er helt i gennem relevant at tage en debat om fornuften i at sende fire mand til Cannes. Nogen konkret kontrakt har turene ikke kastet af sig, og muligvis var det spild af penge.

Byrådet kunne også med fordel tage en beslutning om retningslinjerne for kommunal repræsentation. Skal kommunekassen betale barregningen ? Og skal der i det hele taget være en barregning, når det for mere almindeligt ansatte kan være fyringsgrund at indtage alkohol i arbejdstiden?

Men det har bare intet med korruption at gøre. Det er en grundløs anklage, og det er også en farlig anklage. Dels fordi det vidner om uvidenhed, hvis man seriøst tror, at nogen går ind i lokalpolitik for pengene og luksusrejser, dels fordi rigtig mange efterhånden ikke orker at gå ind i politik, når det mest markante udkomme er at blive svinet til.