Sundhedsvæsen under pres: - Der skal nok være plads til alle alvorligt syge

Operationer er aflyst, personale er flyttet, og der er voldsomt pres på både lægevagt og praktiserende læger.

Derfor lyder opfordringen fra Region Nordjylland og Aalborg Universitetshospital på, at man kun kontakter lægen hvis man er alvorlig syg. At man snottet, forkølet eller blot bekymret for at være smittet er ikke nok.

Slet ikke til at blive testet for corona, for testudstyret er fra nu reserveret til meget syge mennesker. Alle andre må leve med, at de muligvis kan være smittede, men ikke kan blive testet.

Men i det store billede fungerer det nordjyske sundhedsvæsen stadig som normalt. Hvor længe det er sådan er der dog ingen, der ved. For hos Region Nordjylland kan stemningen bedst beskrives som stilhed før forventet storm.

Alt er så klart som muligt, regionen er i det, der kaldes øverste beredskabs-niveau, og den regionale krisestab, der består af repræsentanter fra region, kommuner, politi og Styrelsen for patientsikkerhed. De mødes hver dag for at vurdere situationen, og torsdag eftermiddag lød deres vurdering, at det nordjyske sundhedsvæsen er klar til - både til at tage vare på corona-smittede og andre alvorligt syge.

- Vi må løbende prioritere vores ressourcer. På nuværende tidspunkt er der patienter, der har fået aflyst operationer og behandlinger, fordi vi skal uddanne personale til at tage imod corona-syge. Der vil nok komme flere aflysninger af behandlinger, der kan udsættes uden alvorlige konsekvenser. Men til gengæld er der plads til alle patienter med alvorlig sygdom. Kræftpatienter og andre vil fortsat få deres behandling, lød det fra lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt fra Aalborg Universitetshospital.

Formentlig er der endnu ingen indlagte corona-smittede i Nordjylland - et mindre antal alvorligt patienter, der er indlagte med symptomer, der giver anledning til at mistænke corona er blevet testet. De er dog ikke indlagte på det ny-indrettede pandemiafsnit i Aalborg.

Det personale, der skal tage mod patienter på pandemi-afsnittet er torsdag og fredag på kursus. - De vil være klar til opgaven, og de vil være i stand til at tage vare på både patienter og deres egen sikkerhed. Med værnemidler og viden er der ikke den store risiko for personalet, siger Michael Braüner Schmidt.

Det har ikke været svært, at finde personale til opgaven med Corona-ramte.

- Vi har kun mødt velvilje blandt personalet. De kan ikke roses nok, sagde regionsrådsformand, UIla Astman.

På pressemødet blev der også opfordret til pårørende til indlagte patienter bliver væk - kun i helt særlige situationer bør de komme på hospitalsbesøg.