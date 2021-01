Sygehuset skal laves om til lejligheder

Masser af boliger og et levende miljø.

Det er sådan cirka det eneste, der helt sikkert kommer til at fylde kæmpegrunden i hjertet af Aalborgs vestby.

I dag er det Sygehus Nord, der fylder grunden, men engang i 2023 flyttes sygesengene ud til det nye Aalborg Universitetshospital, og så overtager Søren Enggaard A/S grund og bygninger på i alt 45.000 kvadratmeter. Firmaet har købt det hele for 225,8 millioner kroner.

Boligområde med masser af liv

- Vores overordnede plan er, at få skabt et attraktivt boligområde med masser af liv. Vi vil gerne have åbnet området mere op, og vi har også ideer om at få skabt et levende miljø. Det kunne være spændende at inkludere noget, der minder om Torvehallerne i København. Men mere konkret kan jeg faktisk ikke blive på nuværende tidspunkt. I første omgang skal vi i dialog med kommunen om planerne for området, og så skal der vedtages en lokalplan i byrådet. Først derefter inviterer vi arkitektfirmaer til at komme med forslag til hvordan det kan se ud, siger Carsten Enggaard, der er direktør i Søren Enggaard A/S.

Han regner med, at en del af de gamle bygninger - blandt andet dem ud mod Urbansgade, der er over 100 år gamle - skal blive stående og laves om til lejligheder. Går det som planlagt, vil de være klar til indflytning allerede 2024, mens resten af projektet kommer til at vare flere år. Hvor meget, der skal rives ned, er ikke helt sikkert - det er ikke sikkert, at den store og 14-etager høje bygning skal jævnes med jorden.

Men det afgøres af den lokalplan, der skal udarbejdes for området. Den kommer til at bestemme hvor meget, der må bygges på grunden.

Højeste bud

- En enkelt politiker (regionsrådsmedlem Erik Høgh-Sørensen fra Dansk Folkeparti ) mener, at salgsprisen er for lav. Har I gjort et røverkøb?

- Vi har budt hvad vi mener, at grunden er værd, og det viste sig så at være det højeste bud. Men jeg havde regnet med, at der ville være flere bud over minimumsprisen på 200 millioner kroner.

- Oven i grundprisen på en kvart milliard kommer udgifterne til renovering og nybyggeri. Har du et bud på, hvor meget det alt i alt løber op i?

- Ikke noget helt konkret endnu. Men selvfølgelig har vi en idé om tallet, men det vil jeg ikke kommentere på endnu.

- Er du nervøs for, om der vil være købere og lejere nok til jeres projekt?

- Nej, det er jeg ikke voldsomt bekymret for. Vi tror på området, for det har en rigtig god beliggenhed, siger Carsten Enggaard.