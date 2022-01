Trækker sig: Erik Høgh Sørensen vil ikke være DF-formand alligevel

Hvem der skal være ny formand m/k for Dansk Folkeparti afgøres på søndag i Herning, men en nordjyde bliver det i hvert fald ikke.

For Erik Høgh Sørensen - byrådsmedlem i Hjørring - meddelte tirsdag, at han trækker sit kandidatur, og alligevel ikke være formand.

Beslutningen skyldes, at Erik Høgh Sørensen vil gøre sit til at undgå stemmespild blandt modkandidaterne til Morten Messerschmidt.

- Jeg vælger at trække mig fra formandsfeltet i dag efter Morten Messerschmidts mails om eksklusionstanker af mig og alle hans intriger. Jeg ønsker ikke, at Morten Messerschmidt skal være formand for Dansk Folkeparti, og derfor skal oppositionen mod ham styrkes, siger Erik Høgh Sørensen til ritzau.

Han henviser til, at Morten Messerschmidt i en mailkorrespondance med partiets hovedbestyrelse har talt for at ekskludere Erik Høgh-Sørensen, og det er netop den historie, der nu får Erik Høgh-Sørensen til at erklære åben krig mod den nuværende næstformand.

Tilbage i kampen om at blive partiets næste formand er nu Morten Messerschmidt, Martin Henriksen og Merete Dea Larsen.