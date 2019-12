Ulla Astman: Godt med penge til flere sygeplejersker, men vi kommer til at bede om endnu flere midler

- Det glæder mig, at der er afsat midler til flere sygeplejersker. Det kan forhåbentligt være med til at lette presset og travlheden i hverdagen. Med 1000 ekstra sygeplejersker på landsplan svarer det til ca. 100 i Nordjylland.

Sådan siger regionsrådsformand Ulla Astman (S) i en kommentar til den finanslov, der blev vedtaget i aftes og som betyder, at der i 2020 afsættes 300 millioner kroner til ansættelse af flere sygeplejersker. Fra 2021 stiger beløbet til 600 millioner kroner årligt.

- Det er jeg rigtig glad for, for det viser, at regeringen prioriterer sundhedsvæsenet og velfærd. Det er et godt skridt i den rigtige retning, siger Ulla Astman.

Men hun betoner også, at man ikke skal tro, at alle problemer i sundhedsvæsenet nu er løst. Der vil stadig være travlhed og pres rundt omkring.

- Penge til sygeplejersker er ikke løsningen på alt i sundhedsvæsenet. Vi har generelt et presset sundhedsvæsen, og den demografiske udvikling og nye behandlingsformer betyder, at vi også fremover vil opleve et stigende antal patienter, siger Ulla Astman.

Derfor vil hun i de kommende år tale for flere penge til sundhedsområdet og velfærd - både fra sin post som formand for regionsrådet i Nordjylland og fra sit virke som næstformand i Kommunernes Landsforening.

- Vi stiller også op med store forventninger, ønsker og krav om flere midler, når vi kommer til at skulle forhandle økonomien fra 2021, for der er behov for flere midler til sundhedsvæsenet, siger hun.

- Det er ikke for at være utaknemmelig. Jeg er rigtig glad for den prioritering, der er i finansloven og i økonomiaftalen både til sygeplejerske og generelt til sundhedssystemet, og jeg er også kanonglad for det løft, psykiatrien har fået, siger Ulla Astman.

- Men udfordringerne er så enormt store, og presset på sundhedsvæsenet vil vokse i de kommende år, så vi kommer helt sikkert til at bede om flere midler. Det er nødvendigt, siger hun.

NORDJYSKE har de seneste uger haft fokus på sygeplejerskernes arbejdsforhold. Læs artiklerne her: