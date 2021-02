V-formand: Det handlede ikke om rigsretssag - ledelsen ville skaffe sig af med Støjberg

Det var ikke rigsretssagen, der var årsag til, at Inger Støjberg måtte gå af som næstformand. Den kommende retssag var kun en undskyldning - i virkeligheden handlede det om, at partiets øverste ledelse ville skaffe sig af med den kontroversielle politiker.

Sådan lyder det fra Pernille Roth, der indtil tirsdag morgen for Venstre i Nordjylland og også havde plads i partiets forretningsudvalg . 8.56 sendte hun - der er personlig ven af Støjberg - en lang mail ud til de godt 3000 V-medlemmer i Nordjylland. Her meddelte Pernille Roth sin afgang - samtidig med, at hun kom med en række anklager mod formand Jakob Ellemann-Jensen og andre fra partiets øverste ledelse. Venstre står med - skriver hun - en splittet og dårligt ledet organisation, en vaklende og svag formand og uenighed om den politiske linje.

Mest opsigtsvækkende er dog anklagen fra Roth om, at V-ledelsen nærmest kuppede Støjberg og overtog magten uden at spørge medlemmerne.

- De steder, hvor jeg har oplevet Inger Støjberg, har hun altid været utrolig loyal overfor formanden og vores parti. Næsten grænsende til det komiske. Til gengæld må det anses som ganske klart, at loyaliteten ikke har været gældende den anden vej. Det gik for alvor op for mig, da jeg blev klar over, at Venstres partisekretær allerede i juledagene – altså inden Venstres forretningsudvalg overhovedet var hørt – begyndte at arbejde i krogene for at skaffe opbakning til, at Inger Støjberg – vores næstformand – skulle afsættes. Alt sammen skete det i uofficielle fora. Det bekræfter mig i mistanken om, at vi i de seneste par måneder har været vidner til en planlagt politisk proces, der i virkeligheden ikke har handlet om rigsretssagen. Den har været brugt som redskab fra den allerøverste politiske ledelse for at skaffe sig af med Inger Støjberg, fordi man ikke har brudt sig om hendes politiske synspunkter. Alt sammen i hemmelighed, bagom partiets valgte organisationsfolk, skriver Pernille Roth, der bor tæt på Støjberg i Hadsund.

NORDJYSKE har forgæves forsøgt at få en uddybende kommentar fra Pernille Roth.

Det har ikke været nogen hemmelighed, at Pernille Roth gerne havde set Støjberg fortsætte som næstformand, men at hun valgte at forlade parti og formandspost som konsekvens, kom som en overraskelse.

- Det kom fuldstændig bag på mig. Det er ikke noget hun har fortalt os om. Der var ikke noget forvarsel, siger Gunhild Olesen Møller, der er næstformand i Venstre i region Nordjylland.