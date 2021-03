Vaccinepas er ikke en jødestjerne og testkrav er ikke apartheid

Demokratiet er i fare.

For det er også ramt af corona, lyder konklusionen i rapporten, Freedom in the World 2021.

Rapporten - fra den amerikanske tænketank, Freedom House - måler demokratiets tilstand i verden, og det går den forkerte vej. I dag bor kun 20 pct. af verdens befolkning i dag bor i et frit land – den mindste andel i 26 år.

Der er ikke meget opløftende i den rapport - faktisk kun en ting: Den demokratiske nedtur har ikke ramt Danmark. Vores demokrati er ikke blevet svækket.

Der er - også i denne sag - grund til at være glad for fædrelandet. For i sammenligning med de fleste andre lande fungerer vores demokrati. Det er der heldigvis ikke noget nyt i - siden kvinderne fik stemmeret i 1918 har dansk demokrati stået som et skolebogseksempel på et velfungerende demokrati, der i videst muligt omfang giver plads til meninger og mindretal. Vi har i høj grad det samfund, vi på demokratisk vis selv har valgt.

Også i Danmark er der plads til forbedringer, men man skal ikke meget udenfor charterturismens boble for at kunne konstatere, at der findes meget få lande, der fungerer så godt som Danmark.

Alligevel er der ikke mangel på folk, der taler som om nationen står på afgrundens rand. Årsagen er selvfølgelig corona, og de markante ændringer af hverdagslivet, der er er fulgt med virussen.

Selvfølgelig skal restriktioner, nødretstilstande og epidemi-lov til kritisk debat.

Corona har rykket ved fundamentet, og vil også gøre det i årene fremover. Det er helt nødvendig debat, men det er en debat, der skal tage udgangspunkt i virkelighed og sammenhæng. Det fører ingen gode steder hen, at bruge vanvittige påstande om at corona-politikken minder om fascisme og nazisme.

At hævde at vi skulle være et undertrykt folk underlagt et diktatur er dumt, og det er en hån mod eksempelvis de mennesker, der kæmper for redde resterne af demokratiet i Myanmar. Forskellene på militær-diktaturet i Asien og Danmark er mange, men det mest tydelige eksempel på, at Danmark ikke er noget diktatur er den her: Her risikerer demonstranter højest at komme til at fryse, i Yangon og Mandalay sker det med en reel risiko for at miste livet.

Det er historisk uvidenhed at sammenligne det forhåbentlig snart kommende vaccinepas med den stjerne, nazisterne i 1941 beordrede alle jøder til at bære synligt hele vejen til gaskamrene i Auschwitz, Sobibor, og Treblinka.

Udryddelsen af jøderne var den største forbrydelse mod menneskeheden i europæisk historie. Vaccinepasset er derimod et forsøg på at få genstartet hverdagsliv og økonomi. Pas-modellen kan sagtens kritiseres, men ikke sammenlignes med holocaust.

For stik modsat jøderne i det 3. rige har vi et frit valg.

Ingen blive vaccineret mod deres vilje, og vil man ikke have stikket er det eget valg. At det valg så formentlig også inkluderer et fravalg af festivaller og sommerferie i de lande, der vil kræve et vaccinepas, ændrer ikke på, at man selv bestemmer.

At kalde det for apartheid at skulle fremvise en negativ test for at komme i zoo eller forlystelsespark afslører at man har forstået meget lidt, af hvorfor Nelson Mandela sad 27 år i fængsel på Robben Island.

Mener man at en - godt nok ubehagelig - test kan sammenlignes med de menneskelige lidelser, apartheid havde for flertallet af sydafrikanere, kan det kun anbefales at opsøge virkeligheden.

I Johannesburg vil sammenligningen blive betragtet som det, den er: Ganske grotesk.