Vejene afspærret: Beboere undrer sig over det kommunale arbejdstempo

Det har altid været bøvlet at finde en p-plads i Ø-gade kvarteret i Aalborg, men lige nu kan det tage ekstra lang tid.

Hvis det da overhovedet kan lade sig gøre, for lige nu er det ekstra svært. Flere af vejene i området er afspærret, fordi kommunen er i gang med forskellige projekter på vejene. Flere steder på Læsøgade og Vendsysselsgade skal der udlægges ny asfalt, men inden det kan sker skal der udskiftes rendestensriste og dæksler. Vejene blev afspærret 25. maj og åbner - hvis planen holder - igen 4. juni.

- Det sætter områdets beboere i helt umulig situation da der absolut ingen p-pladser er normalt. Kommunen har i den sidste tid også sløjfet flere end 100 pladser på grund af nedgravede containere, siger Anders Bystrup, der som flere andre af beboerne er godt trætte af situationen.

Foto: Torben Hansen

Han - og flere andre, der har kommenteret sagen på Aalborg Kommunes Facebook-side - er især fortørnede over det tempo, arbejdet foregår i. De mener nemlig, at det går urimeligt langsomt.

- I de fire første dage i den her uge er der højst blevet arbejdet i halvanden dag. Mandag blev der løftet nogle dæksler op, og så skete der intet før onsdag. Det virker som om, at arbejdet er planlagt ud fra, hvad der passer entreprenøren bedst - ikke hvad der vil give færrest gener for beboerne, siger Anders Bystrup.

På Facebook har andre også efterspurgt en forklaring på, hvorfor arbejdet går så langsomt. Men ifølge Aalborg Kommune går det ikke langsommere end planlagt.

- Vores tilsyn viser, at der arbejdes på stedet, lyder det kommunale svar.