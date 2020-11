- Vent med at slå de raske mink ned

- Hvis jeg var minkavler, så stoppede jeg med at slå dem ned nu.

Sådan siger det nordjyske folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) som kommentar til den både ulykkelige og forvirrende situation, landets minkavlere er sat i. Onsdag i sidste uge beordrede regeringen, at alle mink skal aflives, men den ordre var der ikke lovhjemmel til.

- Det er en forfærdelig situation, regeringen har sat minkavlerne i. Politisk set er det her en dybt pinlig fadæse fra regeringen, men for minkbranchen er det jo en katastrofe. I den tid jeg har været i politik, kan jeg ikke mindes, at en regering har udmeldt noget uden lovgrundlag.

- Nu skal loven behandles i Folketinget. Hvad skal minkavlerne gøre, indtil I træffer en beslutning?

- Jeg vil anbefale, at de ikke slår raske mink ned. Der er ikke noget krav om, at de skal gøre det. Men at det er en fuldstændig uholdbar situation, skal der ikke herske tvivl om.

- Hvor lang skal minkavlerne vente på, at der kommer en beslutning?

- Det er ikke noget, der skal afklares på en eftermiddag og med en hastelov. Men det er også vigtigt, at det kommer til at gå hurtigt. Det skal ikke trække ud i måneder eller et halvt år. Det er ganske urimeligt, at de skal gå og vente. Men det er vigtigt, at vi får forhandlet en ordentlig erstatning på plads. Den bør følge grundlovens paragraf 73.

- Hvad med de minkavlere, der allerede har aflivet deres raske besætning. Hvordan er de stillet?

- De vil uden tvivl have krav på erstatning - også selvom det skulle ende med, at Folketinget ikke vedtager, at alle danske mink skal slås ned. Hvis det skulle komme til en retssag, ville de vinde den. Men så langt vil det næppe komme, for selv regeringen vil kunne se, at de selvfølgelig skal have fuld erstatning. Det tror jeg, vil blive vedtaget af et enigt folketing, siger Preben Bang Henriksen.