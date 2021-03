- Vi kommer igen til et sted, hvor vi kan leve livet, sagde Mette Frederiksen. Men det bliver ikke på den her side af påsken

ANALYSE:- Det hele kommer igen. Vi kommer hen igen til et sted hvor vi kan leve livet. Der kommer fester og karneval i Aalborg igen, lød løftet fra statsministeren, da hun onsdag svarede på spørgsmål fra NORDJYSKEs læsere.

Spørgsmålet er bare hvornår, og det svarede Mette Frederiksen ikke præcist på. Lige nu og her bliver det i hvert fald ikke, muligvis bliver udsigten til genåbning lysere i takt med forårets og vaccinernes komme og engang i april vil det hele se anderledes ud. Men karneval i gaderne bliver der først i 2022.

- Jeg er utrolig optimistisk på fremtiden. Vi er et godt sted, men et besværligt sted. Det er lykkedes at få smitten bragt ned, og det er takket være danskernes indsats. Men omvendt er der ikke vaccineret nok, og det skyldes at, vi ikke får vaccinationer nok

At hun ikke kom med et præcist bud er der ikke overraskende eller nyt i - gennem det seneste år har hun fået utallige variationer af det spørgsmål, hver gang har svar været en variation af, at landet åbner når en række forskellige faktorer entydigt siger, at vi er klar til det.

Helt givet ville hun gerne have givet et præcist svar til Leon Bonde fra Bælum, der rigtigt gerne ville vide hvornår han igen kunne se hele sin familie. Det fik han ikke, og familiefester anbefales fortsat aflyst på ubestemt tid.

For genåbningen er åbenlyst det spørgsmål flest gerne vil have svar på - gerne inklusive en forklaring på, hvorfor noget må åbne, andet skal være lukket og den samlede mening godt kan være svær at få øje på. Der kan være svært at se logikken bag alle beslutninger, sagde Mette Frederiksen, for i bund og grund handler det om den samlede samfundsaktivitet.

Det er samme spørgsmål, der fylder på Christiansborg. I løbet af dagen nåede Mette Frederiksen også at holde de sidste af rækken af møder med alle folketingets partier. Nu har hun hørt deres bud, og fredag begynder de indledende forhandlinger om en plan for genåbningen - inklusive vaccinationsrækkefølge og vaccinepas.

Regeringen vil gerne have en bred aftale, men den bliver ikke nemt at få i hus. Alle ønsker bliver i hvert fald ikke opfyldt, blå blok vil åbne mere end regeringen, og de vil stå fast på det krav med mindre smitten går i den helt forkerte retning.

Men uanset hvor mange, der støtter op, så kommer regeringen med en plan 23. marts.

- De elementer i det danske samfund, der endnu ikke er genåbnet, skal have en fornemmelse af den rækkefølge, vi forventer - hvis alt ellers går, som vi gerne vil have det. Også de dele af Danmark, vi forhåbentlig kan genåbne efter påske, skal meldes ud i god tid, siger Mette Frederiksen.

For andet år i træk bliver det påske uden store påskefrokoster, men meget mere konkret bliver det foreløbigt ikke, og den tidshorisont vil langt fra vække begejstring alle steder. For andet år i træk bliver det påske uden store påskefrokoster, Der er trods alt næsten en måned til, at det bliver efter påske, og at holde lukket til minimum 6. april vil kun gøre frustrationerne større blandt endnu flere. At der er frustration i oppositionen er ikke det store problem for regeringen - det er bare politik - men bliver der mere folkelig frustration kan det godt blive et problem.

Det ved statsministeren selvfølgelig alt om, men det er ikke noget, der får hende til at ændre kurs. Det er stadig forsigtighed fremfor risikovillighed, og selvom smittetallene er lave er de ikke lave nok. Der er stadig risikoen for en tredje bølge, og at det er en reel risiko kan heller ikke politiske modstandere afvise.

På - næsten - årsdagen for den første nedlukning virker Mette Frederiksen ligeså overbevist om strategien som hun gjorde 11. marts 2020.