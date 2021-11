Vi må ikke kalde det ældrebyrde. Men vi er nødt til at tale om den

Ældrebyrde er et af de ord, der ikke længere er politisk korrekt at bruge. Det er da heller ikke noget pænt ord, men dækker dog meget præcist den fremtid, vi ser ind i.

For Danmark kommer til at få betydelige udfordringer med det, der sagt politisk korrekt, hedder det demografiske træk. Det lyder udramatisk, men dækker over en udvikling, der er en reel trussel mod velfærdsstaten, som vi kender den.

Årsagen er simpel: Vi bliver ældre og ældre. I de næste ti år stiger antallet af 80+-årige med tæt på 60 procent, og i 2030 vil være knapt en halv million danskere, der har holdt 80 års fødselsdag.

Det er en god udvikling, men det er også en udvikling, der tvinger os at revidere vores forventninger til velfærdsstaten. For der er hverken penge eller hænder nok til undgå nedskæringer.

Holder regnestykket fra Kommunernes Landsforening stiger udgifterne til pleje og sundhed med 42 procent til i alt 51,2 milliarder kroner i 2030. Det er kun kommunernes udgifter - oven i kommer øget pres på sygehusene.

Men pengene er sådan set det mindste problem. For de kan trods alt findes ved at sætte skatten op og/eller skære i andre udgifter. Det bliver straks sværere at se, hvor de ansatte skal komme fra. Allerede nu er der voldsom mangel på sundhedspersonale - især sygeplejersker og sosu-assistenter - og manglen bliver kun større. Mange af de nuværende har ikke mange år tilbage på arbejdsmarkedet, og nok nye kommer der ikke til. Ældrepleje er ikke lige det, flertallet af de unge karriere-drømmer om, og ældrepleje er langt fra det eneste erhverv, der mangler arbejdskraft.

Den mangler overalt i velfærdsstaten, men midt i en valgkamp er dystre fremtidsprognoser ikke noget der fylder alverden.

Men heldigvis er der politikere, der tør fortælle om virkeligheden. To nordjyske borgmestre - Frederikshavns Birgit Hansen og Mikael Klitgaard (V) fra Brønderslev - skal have ros for at stå frem og opfordre til, at vi tager hul på den svære debat om ældreplejen i fremtidens velfærdssamfund.

Vi bliver - siger Birgit Hansen til TV2 - nødt til at snakke med hinanden, om hvorvidt vi kan blive ved med honorere de ønsker, krav og forventninger, man måtte have til kommunen. Mikael Klitgåaard går så vidt som at opfordre til at pårørende tager en støvsuger frem i stedet for at bruge tiden på at skrive en klage til kommunen.

Begge har ret.

Det nytter ikke bare at kræve velfærd ad libitum.

Vi er nødt til at justere vores krav efter virkeligheden.