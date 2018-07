Republikanere griller FBI-agent om sms'er om Trump

En FBI-agent er torsdag indkaldt til høring i kongressen for at forklare sig om en række sms'er, der handler om Donald Trump.

De omtalte sms'er har været sendt mellem Peter Strzok og en anden FBI-ansat, Lisa Page, under den amerikanske valgkamp op til valget i november 2016.

Justitsministeriet har i en rapport rettet kraftig kritik mod kommunikationen mellem de to FBI-ansatte.

I en af beskederne skriver Strzok, at "vi vil stoppe" valget af Trump.

Under torsdagens høring i Kongressen forklarer han, at det er en respons på Trumps "forkastelige" fornærmelser mod familien til en dræbt amerikansk soldat.

Sms'en afspejlede ifølge Strzok hans opfattelse af, at de amerikanske vælgere ikke ville vælge en kandidat, der "udviser den opførsel", forklarer han i Kongressen.

Han tilføjer, at han i sit arbejde har haft adgang til information, der kunne have skadet Trump i valgkampen, men at han aldrig så meget som overvejede at offentliggøre det.

En del republikanere mener, at sms-beskederne mellem de to FBI-ansatte viser, at forbundspolitiet er forudindtaget over for Trump.

I nogle af de famøse sms-beskeder, der i forvejen er gjort offentlig kendt, omtaler de to FBI-ansatte Trump som en "idiot" og et "modbydeligt menneske".

Efter de amerikanske medier havde skrevet om det, krævede flere politikere at se sms'erne. Mange af dem var i mellemtiden slettet, men det lykkedes eksperter at genskabe dem.

Strzok og Page arbejdede tidligere med at efterforske demokraten Hillary Clintons brug af en privat server, mens hun var udenrigsminister.

De arbejdede også kortvarigt for den særlige anklager Robert Mueller, som er ved at undersøge, om der var en forbindelse mellem Trump-kampagnen og Rusland op til valget i 2016.

Trump har gentagne gange betegnet denne undersøgelse som "en heksejagt".

Præsidenten selv har angrebet de to "FBI-elskere", som han kalder dem, på Twitter i de seneste dage.

- Hvordan kan den forudindtagede heksejagt fortsætte, når den blev indledt, påvirket og arbejdet på i en længere periode af den tidligere FBI-agent/elsker Peter Strzok?, skrev Trump onsdag.

Sagen har fået flere politikere på begge fløje op i det røde felt. Under torsdagens høring råbte demokratiske og republikanske politikere af hinanden, da den republikanske udvalgsformand afkrævede Strzok svar om den igangværende FBI-undersøgelse.

/ritzau/AP