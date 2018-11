Republikanerne lægger fire pladser til flertal i Senatet

WASHINGTON D.C.: North Dakota, Indiana, Missouri og nu også Florida.

Fire demokratiske senatorer har ifølge amerikanske medier ikke formået at holde fast på deres pladser i Senatet.

Og i Texas har Demokraternes store håb, Beto O'Rourke, ikke evnet at vælte den siddende republikanske senator, Ted Cruz. Heller ikke den ellers så populære demokratiske tidligere guvernør Phil Bredesen har formået at gå på hugst hos Republikanerne i Tennessee.

Florida bliver kort før klokken 06.30 dansk tid den seneste stat, Demokraterne mister til Republikanerne. Her taber demokraten Bill Nelson til udfordreren Rick Scott, der er den afgående guvernør i staten. Det melder blandt andre Fox News.

Lidt efter klokken 05.00 dansk tid blev Republikanerne udråbt til vindere i Missouri. Her taber demokraten Claire McCaskill til udfordreren Josh Hawley.

Dermed står det klart, at Republikanerne ikke alene bevarer, men udbygger deres flertal i det amerikanske Senat.

Republikanerne står ifølge hjemmesiden realclearpolitics til en nettogevinst på fire pladser og kan dermed sætte sig på 55 af Senatets 100 pladser. I det siddende Senat har de 51 pladser mod Demokraternes 47. To uafhængige senatorer stemmer sammen med Demokraterne.

Republikanernes forspring i senatet kan dog mindskes, da der ved syvtiden stadig ikke foreligger resultater fra Arizona og Nevada. Det er stater, hvor Demokraterne fortsat har mulighed for at vinde to pladser.

I alt ti demokratiske senatorer har ved dette midtvejsvalg forsøgt at blive genvalgt i stater, som Trump vandt i 2016. Tidligt i optællingen stod det klart, at de demokratiske senatorer Joe Donnelly i Indiana og Heidi Heitkamp i North Dakota ville miste deres pladser.

Demokraterne har dog også genvundet senatspladser i Michigan, Minnesota, Virginia, Massachusetts, Rhode Island, New Jersey, Ohio, West Virginia, Maryland, Delaware, Wisconsin og Connecticut. Det skriver realclearpolitics og avisen The New York Times.

Ved tirsdagens midtvejsvalg skulle amerikanerne vælge samtlige 435 medlemmer af Repræsentanternes Hus samt 35 senatorer. Derudover er der blevet stemt om en række guvernørposter og lokale forsamlinger.

I den siddende Kongres har Republikanerne kontrollen med begge kamre. De sidder samtidig på et stort flertal af guvernørposterne i USA.

