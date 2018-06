Republikansk migrationsreform nedstemmes i USA's kongres

En immigrationsreform, der er fremsat af republikanere i Repræsentanters Hus, og som støttes af præsident Donald Trump, er onsdag aften blevet nedstemt.

Det er et nederlag for præsidenten, der forsøger at løse en anspændt situation langs USA's grænse til Mexico.

Her er flere tusinde børn blev taget fra deres forældre, der ulovligt har forsøgt at krydse grænsen for at komme ind i USA.

Kun 121 stemte for migrationsreformen, mens 301 stemte imod, rapporterer nyhedsbureauet AFP.

Som stemmetallene klart fortæller, så stemte mange republikanere imod planen. Demokraterne sagde pure nej til reformen.

Mange af de republikanere, der stemte nej, mente at reformforslaget ikke gik langt nok for at holde migranterne ude af USA.

Nu da reformforslaget er faldet, er der mulighed for, at Repræsentanters Hus i stedet vil stemme om et mere snævert forslag, der vil gøre en ende på den måde, som børn med magt skilles fra deres forældre ved grænsen.

Det betyder, at der ikke i denne omgang vil blive stemt om at afsætte milliardbeløb til at bygge en mur langs USA sydlige grænse, som Trump ellers har svoret, at han vil få opført.

/ritzau/