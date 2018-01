Reserven Balling var iskold

HÅNDBOLD: På bare et døgn er Peter Balling gået fra reserve til EM-helt.

Han sad på tribunen i de to første kampe, men var kampens profil med otte scoringer, da han blev sendt i aktion i Danmarks 25-22-sejr over Spanien.

- Det er nok først efter kampen, det er gået op for mig, at det var så godt.

- Jeg har jo speed i benene og fik et godt sammenspil med både Mikkel Hansen og Rasmus Lauge. Vi fik sat det godt op og fik klarhed over tingene. Der var klare roller, og det gør det meget nemmere, siger Peter Balling.

Det danske hold var under hårdt pres, fordi et nederlag ville have gjort semifinalemissionen tæt på umulig.

Men Balling viste sig som en iskold joker, som blev spillet ud mod den rigtige modstander.

- Selvfølgelig var der nerver, men jeg er glad for, at jeg har været med til en slutrunde før og har prøvet at stå i det her. Det gav ro. Og jeg var sikker på, at Spaniens forsvar var lige noget for mig, siger Peter Balling.

Han har formentlig også været en ubehagelig overraskelse for spanierne.

- Jeg har spillet mod et par stykker af de spanske spillere før, så de burde da vide lidt om, hvad jeg var for en spiller.

- Men det er ikke sikkert, at de lige vidste, at jeg kom på den måde, jeg gjorde, siger Balling.

Med sejren går Danmark videre til mellemrunden med to point.

