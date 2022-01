Reserver sørger for maksimalt dansk udbytte af EM-start

DEBRECEN:De danske håndboldherrer kan endegyldigt sætte flueben ud for det indledende gruppespil ved EM.

Et reservespækket dansk hold besejrede trods startvanskeligheder Nordmakedonien 31-21 i et opgør, der ikke havde nogen indflydelse på slutstillingen i gruppen.

Med Niklas Landin som en af danskerne på tribunen viste Kevin Møller, at han er klar til at tage over, hvis der er brug for det, og Niclas Kirkeløkke var med ni mål en stor mundfuld for det makedonske forsvar.

Nu har danskerne to hviledage til at forberede sig på mellemrunden, hvor der venter fire kampe.

Danmark var allerede før mandagens kamp sikker på at tage to point med videre hertil, og kampen var i den forstand gratis.

Med den vished kunne danskerne spille frit, men det samme kunne Nordmakedonien, som uanset resultatet ville ende på fjerdepladsen i gruppen.

Anført af et feststemt publikum og den legendariske håndboldspiller Kiril Lazarov som den højtråbende træner på sidelinjen spillede makedonerne i begyndelsen med stor gejst og opfindsomhed.

Lazarov blev skadet umiddelbart før slutrunden og kunne derfor ikke selv være med mod Danmark.

Men selv uden ham bragte makedonerne sig på 4-0 mod den nye danske konstellation, som skulle bruge lidt tid på at finde hinanden defensivt.

Heller ikke i angrebet så det prangende ud. Lasse Andersson og Kirkeløkke havde fået chancen og kunne slet ikke overliste rutinerede Nikola Mitrevski i kampens første fase.

Men så satte ketchupeffekten ind.

Danskerne løsnede op for det højtstående makedonske forsvar med hurtigt spil, og Kirkeløkke var pludselig ustoppelig.

Han scorede fem af de første seks mål for Danmark, som første gang kom foran med 6-5 efter et kvarter.

Det punkterede en del af gejsten blandt de rødgule fans i Fönix Arena, og nu begyndte man at høre de danske tilhængere synge om at sejle op ad åen.

I målet tog Møller bedre fra. Han sluttede med en redningsprocent på over 30 i første halvleg, og flere danske erobringer endte hos Simon Hald, der via kontrastød bankede den danske føring i vejret.

Pausestillingen lød på 15-11, efter at Hans Lindberg var blevet noteret for sin første scoring ved slutrunden.

Rene Antonsen, der fik slutrundedebut, åbnede anden halvleg med sit første mål, og en anden slutrundedebutant, Aaron Mensing, gjorde ham dernæst kunsten efter med målet til 17-12.

Mens der var godt med materiale til spillernes scrapbøger, var der ikke den store spænding at komme efter i anden halvleg.

De makedonske fans livede op igen med sang og klapsalver på den ene langside, men det hjalp ikke deres landsmænd, som havde svært ved at finde vej gennem den kompakte danske forsvarsmur.

Selv Jannick Green kom på banen, selv om han kun har trænet med holdkammeraterne en enkelt dag efter sin coronainfektion, og med ham på mål blev sejren kørt sikkert hjem.

Dermed har alle spillerne i den danske trup nu fået spilletid ved EM.

Montenegro ledsager noget overraskende Danmark videre fra gruppen efter en sejr over Slovenien.

/ritzau/