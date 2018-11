Restaurant med eget bryggeri er til salg

THISTED: 26. november er det 12 1/2 år siden at Jan Kristensen og Henrik Sørensen slog dørene op til Restaurant Bryggen - midt imellem Thisted havn og Limfjorden.

Nu ønsker ejerparret at sælge den populære restaurant, der blandt andet er kendt for møre bøffer i alle størrelser.

- Det har været nogle fantastiske år, jeg har haft hernede. Men jeg føler, at tiden er kommet til at prøve noget nyt. Jeg bliver snart bedstefar til et barnebarn i København, og det ønsker jeg være en del af, fortæller Jan Kristensen til Thisted:Posten.

- Jeg er blevet 52 år og skal det være, så er det nu.

Beslutningen om at sælge blev truffet allerede i sommer, hvor restauranten, der som eneste restaurant i lokalområdet, har eget bryggeri, blev sat til salg på restaurantsalg.dk.

Efter 12 1/2 år som restauratør har Jan Kristensen og forretningsmakkeren Henrik Sørensen sat Restaurant Bryggen til salg.Foto: Ole Iversen

Ejerne har nu besluttet at fortælle lokalsamfundet, at Restaurant Bryggen skal finde en ny ejer.

- Det er en populær restaurant som vi sender videre, når en køber melder sig. Vi har alle årene haft travlt og kunderne er kommet langvejs fra. Thyboerne har været rigtigt trofaste gæster. Vi har mange virksomheder der benytter os til forretningsmiddage, og så har vi også haft succes med private selskaber fortæller Jan Kristensen, der håber, at en lokal eller et lokalt par, har lyst til at drive restauranten videre, der fremstår tip-top.

- Det er jo en livsstil at være restauratør. Man er jo et sted der forbindes med mad, drikke og glæde. Og kontakten og serviceringen af de mange kunder ville jeg aldrig have undværet.

Med overtagelsen af Restaurant Bryggen følger et stort komplet bryggeri med. Alle årene har restauranten brygget eget øl. Snart kommer årets julebrug hos Restaurant Bryggen. Bryggeriet, som drives af en lokal brygmester, har en kapacitet på 4200 liter øl.

Selv om Restaurant Bryggen nu er til salg, så kører stedet videre præcis som altid.

- Men det er nu at de interesserede skal henvende sig, siger Jan Kristensen, der også ønsker at bruge mere tid på sin anden, noget mindre "restaurant" - Havnens Pølsevogn. Den blev overtaget for godt to år siden.

Købsprisen for Restaurant Bryggen, som bor i lejede lokaler, er øvrigt 1,4 mio. kroner. Der beskæftiges 20 ansatte.

- Det har varet nogle fantastiske år, men jeg vil gerne prøve et andet liv inden jeg bliver alt for gammel, siger den 52-årige restauratør Jan Kristensen.Foto: Ole Iversen