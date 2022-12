Restaurantpar i turistby skrotter juleferien: Inviterer til gratis juleaften

ØSTER HURUP: Når man er et travlt restauratørpar i en aktiv ferieby, ville det være naturligt at bruge de mørke vintermåneder på at tage ud og rejse for at lade batterierne op til den kommende sæson.

Men hos Sherzad Anderakht og Kristina Jørgensen, indehavere af Restaurant Vildmose på havnen i Øster Hurup, er prioriteterne anderledes. De hopper rejsen over og bruger i stedet pengene på at invitere enlige, familier og andre til en hyggelig juleaften i deres restaurant. En juleaften med det hele, som er gratis at deltage i.

- Det har vi gjort, siden vi overtog restauranten her i Øster Hurup for fire år siden, dog med en enkel undtagelse på grund af corona, fortæller Sherzad Anderakht.

- Vi sørger for klassisk julemad med and, flæskesteg, grønlangkål, brune kartofler og andre lækkerier. Vi sørger også for juletræ og har indtil nu pakket 90 gaver ind til pakkeleg. Der er også altid en gave fra os til alle børnene, fortæller han.

Masser af tilmeldte

Julemiddagen bliver serveret klokken 18.00, men der er masser af julestemning i restauranten allerede fra om eftermiddagen.

Her serveres der gløgg og æbleskiver, mens man kan nyde duften af anden og flæskestegen i ovnen. Her kommer folk dumpende ind stille og roligt i løbet af eftermiddagen.

- Vores lille familie nyder simpelthen denne aften så meget, og så er det samtidig rigtigt dejligt at bidrage til, at nogle ikke sidder alene juleaften. Vi plejer at være godt og vel 50 personer, men i år vil jeg tro, at vi bliver endnu flere. Der er i hvert fald allerede godt med tilmeldinger, siger Sherzad Anderakht.