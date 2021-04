Svindeldømt restauratør har fået millioner i coronastøtte

KØBENHAVN:En tidligere ejer af Burger King-restauranter har fået udbetalt 3,4 millioner kroner fra coronahjælpepakker, til trods for at han ifølge en nu anket byretsdom har begået moms- og skattesvindel.

Det skriver Dagbladet Information og erhvervsmediet Finans.

Samtidig med at Riaz Butt i foråret 2020 var for retten i en sag om omfattende moms- og skattesvindel modtog han 2,8 millioner kroner i lønkompensation til sine otte Burger King-restauranter.

I januar i år fik han udbetalt yderligere 670.000 kroner i kompensation.

Flere skatte- og retsordførere vil nu se på, om der er behov for at justere på reglerne om udbetaling af coronastøtte.

- Det lyder for mig ganske besynderligt, at man skulle være forpligtet til at udbetale store støttebeløb, samtidig med at modtageren med rimelig grund er mistænkt for grov skattesvindel, siger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, til Finans og Information.

Hos Enhedslisten vil finans- og skatteordfører Rune Lund have strammet reglerne.

- Det må i det mindste være muligt at holde penge tilbage. For hvis vi udbetaler på denne måde, kunne vi jo lige så godt smide penge i havet, siger Rune Lund.

Riaz Butt har anket sin dom og har via sin advokat meldt tilbage, at han ikke ønsker at udtale sig på grund af den verserende ankesag. Advokaten oplyser, at Riaz Butt i øjeblikket er udrejst af Danmark.

Den formodede økonomiske kriminalitet i sagen stod på fra 2013 til 2016. Ifølge byretsdommen hyrede Riaz Butt officielt ansatte til sine firmaer via fem forskellige vikarbureauer, der hverken afregnede moms, skat eller afgifter.

Efter dommen har Burger King i Danmark opsagt kontrakten med Riaz Butt, og flere af hans restauranter er nu gået konkurs. I flere af virksomhederne blev lønkompensationen umiddelbart efter modtagelsen overført til udlandet.

/ritzau/