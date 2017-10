Retspræsident er træt af sovende og kyssende advokater

KOLDING: "Forsvareren skal være opmærksom på, hvad der foregår i retssalen under hele hovedforhandlingen og bør hverken sove eller arbejde med andre sager eller andet på sin computer eller iPad".

Sådan hedder det blandt andet i et såkaldt "Forventningskatalog til forsvarsadvokater ved Retten i Kolding", som retspræsident Vagn Kastbjerg for nylig har rundsendt.

Forventningskataloget er blevet til efter en drøftelse i rettens dommergruppe, som mener, at respekten for retshandlingen de senere år har været vigende blandt forsvarsadvokaterne.

Derfor har man rundsendt 11 punkter, som dommerne forventer, at forsvarsadvokaterne lever op til. De handler blandt andet om, at man skal møde til tiden og tale med sin klient, før retsmødet starter eller i en pause.

Men der er også mere usædvanlige punkter som det, der er nævnt i indledningen, og et punkt om, at "forsvarerens og parten/tiltaltes udveksling af kys og kram, cigaretter og tyggegummi" ikke hører sig til under en retssag.

Carsten Hove er advokat i Kolding og dermed en af de advokater, som retspræsidenten har henvendt sig til.

- Lige da jeg fik det, blev jeg forbavset. Men så blev jeg så indbildsk, at jeg tænkte, at det nok ikke gælder mig. I dag er jeg nok den advokat, der er mindst ophidset over det, siger han.

Mens han godt kan forstå en del af kritikken, stiller han sig helt uforstående over andre dele af den.

- Vi har forskellige omgangsformer, og især de yngre har det måske med at hilse på hinanden med et kram, siger den 62-årige advokat.

- Men jeg har aldrig nogensinde set nogen sidde og sove i retten, fortsætter han.

Han bryder sig dog hverken om sprogbrugen eller formen i forventningskataloget.

- De må jo have oplevet, at der er et problem, når de tager så usædvanligt et skridt. Men hvis de er utilfredse, bør de tale med dem, det drejer sig om, siger Carsten Hove.

Hos Landsforeningen af Forsvarsadvokater kalder formanden Kristian Mølgaard skrivelsen unødig og krænkende.

- Under alle omstændigheder er det meget upassende at sende ud. Retningslinjerne for forsvarsadvokater fremgår af retsplejeloven, og jeg ved ikke, hvad der har forårsaget, at man har sendt det ud, siger han.

Foreningen vil nu tage kontakt til retspræsidenten.

- Vi vil fremsende en skrivelse med vores synspunkter og bede om en begrundelse for forventningskataloget, siger Kristian Mølgaard.

- Og så vil vi spørge, om der er sendt noget tilsvarende til anklagemyndigheden, tilføjer han.

