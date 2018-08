Retssag om giftdrab på Kim Jong-uns halvbror fortsætter

En malaysisk dommer besluttede torsdag, at en retssag mod to kvinder, der er tiltalt for et attentat mod den nordkoreanske leder, Kim Jong-uns halvbror, skal gå sin gang.

Der er bevismateriale nok til en retssag om giftdrabet, som kan have været en politisk likvidering, skriver AP.

Dommer Azmi Ariffin siger, at de to kvinder skal fremlægge deres forsvar - en proces, der kan vare flere måneder.

Dommeren siger, at det ikke kan udelukkes, at der var tale om en veltilrettelagt sammensværgelse ved giftangrebet i Kuala Lumpurs lufthavn i februar 2017, og at der var tale om en politisk likvidering.

Men dommeren understreger, at der foreløbig ikke er fremlagt afgørende beviser for en sådan påstand.

Den 25-årige Siti Aishah fra Indonesien og den 29-årige Doan Thi Huon fra Vietnam er anklaget for at have smurt nervegiften VX i Kim Jong-nams ansigt i lufthavnen i Kuala Lumpur den 13. februar sidste år.

Kim døde af giften 20 minutter senere.

Begge kvinder har erklæret sig ikke skyldige under retssagen, som blev indledt i oktober.

Forsvarsadvokaterne, som siger, at det styrker kvindernes sag, at de ikke gjorde forsøg på at flygte fra stedet, havde forudsagt, at kvinderne ville blive frikendt af dommeren torsdag.

Kvindernes forsvarsadvokaterne har forklaret, at kvinderne troede, at de medvirkede i et tv-program og deltog i en spøg, da de smurte væske i Kims ansigt.

Men nu har dommeren fastslået, at retssagen skal gå sin gang.

Hvis kvinderne bliver fundet skyldige, risikerer de dødsstraf.

Anklagemyndigheden siger, at kvinderne må have haft kendskab til den ekstremt farlige gift, som de håndterede.

Kim Jong-nam var ældste søn af Nordkoreas afdøde leder Kim Jong-il og blev tidligere opfattet som arving til det politiske dynasti, som har styret landet siden dets grundlæggelse i 1948.

Men i 2001 blev Kim Jong-nam skubbet ud på et sidespor, efter at han havde forsøgt at snige sig ind i Disneyland i Japan. Han opholdt sig derefter næsten kun i udlandet, hvorfra han havde kritiseret det nordkoreanske styre.

Nordkoreas hemmelige sikkerhedstjeneste mistænkes for at stå bag attentatet.

