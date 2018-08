Retssag: Værtshusslagsmål endte i knivstikkeri

FJERRITSLEV: Fire mænd sidder i denne uge tiltalt ved Retten i Hjørring for et voldsomt værtshusslagsmål på Café Asbjørn i Fjerritslev, der udviklede sig dramatisk og endte med knivstikkeri.

Op mod 12 personer var involveret i masseslagsmålet, der fandt sted natten til 21. januar. Tre personer blev stukket med kniv, og seks personer måtte efterfølgende behandles på Aalborg Universitetshospital.

De fire mænd blev anholdt efter slagsmålet, men det var kun den ene, der blev varetægtsfængslet, sigtet for have brugt kniv.

Ifølge anklageskriftet er den varetægtsfængslede nu tiltalt for grov vold at have overfaldet en dørmand, slået to personer i hovedet med knytnæve, taget kvælertag på en mand, samt stukket tre andre med en såkaldt håndledskniv.

Manden er desuden tiltalt for grov vold i forbindelse med et værtshusslagsmål i Løgstør i december sidste år.

En anden mand i sagen fra Fjerritslev er også tiltalt for grov vold ved at have brugt knojern under slagsmålet, men de to sidste tiltalte i sagen er tiltalt for simpel vold.

De tiltalte er i alderen 29 til 46 år.

Retssager kører over fire retsdage og der forventes at falde dom på fredag.