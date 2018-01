Revnedannelser i lokomotiver påvirker togtrafik på mandag

Der kører færre tog på Sjælland mandag, da DSB fredag aften valgte at tage sine 33 ME-lokomotiver ud af drift.

Det skyldes, at der er konstateret begyndende revnedannelser på to aksler i ME-lokomotiver.

- Derfor har vi taget dem ud af drift, og det får konsekvenser for trafikken fra mandag morgen. Når konstaterer det, sikrer vi os med det samme, at der ikke er nogen risiko.

- Ind til, vi har fået nærmere undersøgt, hvor omfattende revnedannelserne er, kan vi ikke gå mere ind i det, siger Tony Bispeskov, informationschef i DSB:

Lokomotiverne er sendt til kontroleftersyn, og det står lørdag aften klart for DSB, at de ikke kan komme til at køre igen mandag.

ME-lokomotiverne trækker DSB's dobbeltdækkervogne, og de kører især på strækningerne fra København til Holbæk, Kalundborg og Nykøbing Falster.

Ændringerne betyder, at der kører ét tog i timen fra Kalundborg og Holbæk til København.

Fra Holbæk suppleres der med myldretidstog i morgentimerne. På strækningen fra Nykøbing Falster til København er der to tog i timen, oplyser DSB.

Togene forventes at være ude af drift i hele den kommende uge.

- Vi kan godt klare os uden dem i weekenden, men det vil påvirke trafikken i hverdagen, siger Tony Bispeskov.

Passagerer opfordres til at holde sig opdateret via Rejseplanen eller på dsb.dk.

ME-lokomotiverne er dieseldrevne og har mange år på bagen. Det har længe været planen, at de skulle udfases, men ind til videre er der stadig brug for dem på skinnerne.

De skal gerne holde ind til midten af 2020'erne, forklarer Tony Bispeskov.

- DSB er i gang med at indkøbe nogle nye lokomotiver. Det udbud er i gang. Det forventes at vi får leveret de først nye ellokomotiver fra slutningen af 2020. De vil afløse ME-lokomotiverne.

- ME-lokomotiverne er nogle ældre lokomotiver, men de skal holde lidt endnu. Derfor arbejder vi hårdt med at få konstateret omfanget af revnedannelserne, og at få dem indsat igen, siger han.

/ritzau/