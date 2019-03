Mors-Thy er næsten reddet: Bundprop tabte til slutspilsbejler

HÅNDBOLD: Uden at spille blev Mors-Thy Håndbold mandag næsten sikker på ikke at rykke direkte ned fra Herre Håndbold Ligaen.

Mandag aften sejrede Ribe-Esbjerg 33-27 over bundholdet Ringsted og har dermed opnået ni point i de seneste fem kampe.

Med udesejren rykkede Ribe-Esbjerg op på ottendepladsen med 23 point for 24 kampe, mens Sønderjyske med 22 point falder til niendepladsen. Der resterer blot to runder i Herre Håndbold Ligaen.

Ringsted kunne formentlig godt bruge nogle flere. Nederlaget betyder nemlig, at holdet får overordentligt svært ved at undgå den sidsteplads, der resulterer i direkte nedrykning til den næstbedste række.

Holdet har blot ni point og skal forbi KIF Kolding, der på 13.-pladsen har 12 point. Mors-Thy er yderligere et point foran og er bedre indbyrdes end Ringsted, hvorfor Søren Hansens tropper nu næsten er sikker på at undgå den 14. plads, der udløser direkte nedrykning.

Kun et scenarie kan sende Mors-Thy ned på sidstepladsen. Hvis Mors-Thy, Ringsted og Lemvig-Thyborøn alle ender på 13 point, vil Mors-Thy være dårligst i det indbyrdes regnskab. Det scenarie kræver dog samtidigt, at Kolding som minimum vinder en af sine to sidste kampe, mens Mors-Thy og Lemvig-Thyborøn altså ikke får flere point.

Ringsted kæmpede ellers for sagen mod Ribe-Esbjerg og førte 3-2 og 4-3 i kampens indledning, men udeholdet fik stille og roligt styr på kampen og øgede føringen.

Den kulminerede i første halvleg ved 15-10, som også blev pausestillingen.

I anden halvleg førte favoritten i store perioder med enten fem eller seks mål, men Ringsted skabte en smule optimisme med reducering til 21-24 med ti minutter tilbage.

Nærmere kom holdet dog ikke, og hjemmeholdets satsning gav i stedet nogle nemme scoringer til Ribe-Esbjerg.

Nu behøver Ringsted for at holde liv i overlevelseshåbet sejre i de sidste to runder hjemme mod Lemvig-Thyborøn og ude mod Skjern. Særligt det sidste kræver en livlig fantasi at forestille sig.

Længere oppe i tabellen kan Ribe-Esbjerg nu selv afgøre, om det skal blive til en plads blandt de sidste otte. Men svære kampe mod Skjern og GOG venter i de sidste kampe.

Konkurrenten Sønderjyske har dog også et svært program mod Bjerringbro-Silkeborg og TTH Holstebro.

