SINDAL: Sindal Rideklub er blevet meldt til politiet.

- Vi har ikke yderligere kommentarer, siger politikommissær Jørgen Birger Jensen i Nordjyllands Politis sektion for økonomisk kriminalitet. Det har ikke været muligt at få oplyst, hvem der står bag politianmeldelsen.

Klubben fik ny bestyrelse 8. december, men den valgte i mandags at kaste håndklædet i ringen og erklære klubben i betalingsstandsning. Baggrunden for betalingsstandsningen er, at klubben skylder husleje for et sekscifret beløb og har en kassekredit på et sekscifret beløb, som den ikke kan betale.

Fik ikke regnskab

Hjørring Kommune fjernede tilskuddet til Sindal Rideklub i efteråret, hvilket har gjort klubbens situation helt uholdbar.

- Vi modtog ikke et underskrevet regnskab fra den foregående og heller ikke fra den seneste bestyrelse i Sindal Rideklub. Vi kan ganske enkelt ikke følge pengestrømmen i klubben. Derfor vil vi ikke udbetale tilskud, siger borgmester Arne Boelt (S), Hjørring Kommune.

Formand i den netop afgåede bestyrelse Magnus Thomsen har kun hørt rygter om politianmeldelsen, men er ikke blevet kontaktet af politiet.

- Ingen i bestyrelsen ved, hvad politianmeldelsen går ud på, eller hvorfor klubben er politianmeldt. Bestyrelsen nedlægger sine mandater og sender klubben i betalingsstandsning, fordi vi ikke kan stå inde for det regnskab, vi overtog fra den foregående bestyrelse. Regnskabet var ikke færdiggjort, så vi vil ikke skrive under på noget, som vi kan blive stillet juridisk til ansvar for, siger Magnus Thomsen.

- Det er uansvarligt at fortsætte, da vi ikke har udsigt til kommunalt tilskud i hele 2017.

Bilag blev ikke udleveret

Et tidligere bestyrelsesmedlem i den foregående bestyrelse, hvis navn er NORDJYSKE bekendt, oplyser, at vedkommende forgæves bad om kontoudtog og bilag til regnskabet, mens vedkommende sad i bestyrelsen.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra tidligere bestyrelsesformand Christian Krøldrup.