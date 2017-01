HELE LANDET: McDonald’s har efter mange måneders jagt fundet en køber til kædens skandinaviske forretninger, herunder i Danmark.

Men nu er det lykkedes at indgå en aftale med den engelske finansmand Guy Hands, der har købt rettighederne til de 435 McDonald’s-restauranter i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Dermed overtager han både restaurantbygningerne og de franchiseaftaler, der i forvejen eksisterer.

Men det bliver også ham, der fremover skal stå for at udvikle McDonald’s i Norden.

Det gælder både i forhold til placeringen af nye restauranter, men også når det gælder processen med at modernisere og digitalisere de eksisterende.

Prisen er hemmelig

Ian Borden, der har titel af president for McDonald’s-divisionen Foundational Markets, siger i en pressemeddelelse:

- Baseret på hans stærke historik, når det gælder om at udvikle succesfulde virksomheder gennem fokuseret lederskab og aktiv investering, er vi sikre på, at her er den rigtige partner i forhold til at bygge videre på det positive momentum, som McDonald’s oplever på disse markeder.

Ingen af parterne har lyst til at fortælle, hvad Guy Hands har måttet betale for de nordiske McDonald’s-restauranter.

/ritzau/