Rigsadvokaten åbner for forbud mod Loyal To Familia

KØBENHAVN: Rigsadvokaten giver grønt lys for, at der kan føres sag ved de danske domstole, så banden Loyal To Familia, LTF, kan blive forbudt.

I august bad justitsminister Søren Pape Poulsen (K) Rigsadvokaten vurdere, om der ville være grundlag for at gøre banden ulovlig.

- Jeg har fortalt justitsministeren, at der ud fra en anklagerfaglig og juridisk vurdering er grundlag for at gå videre med en opløsningssag i forhold til LTF, siger rigsadvokat Ole Hasselgaard i en pressemeddelelse.

Efter aftale med Rigspolitiet skal Københavns Politi forestå den videre efterforskning.

- Det skal ses i lyset af, at Københavns Politi jo i forvejen er i gang med en række efterforskninger mod enkeltpersoner, siger Ole Hasselgaard.

Søren Pape Poulsens anmodning til Rigsadvokaten kom i kølvandet på en sommer med mange skyderier især på Nørrebro i København.

Pape kalder i en pressemeddelelse beslutningen for historisk.

- Vi skal bruge de muligheder, vi har i grundloven til at forsvare os, når banderne udfordrer vores grundlæggende sikkerhed og tryghed.

- Som samfund er vi stærkere end banderne, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at stoppe deres hærgen. Det er min forhåbning, at sagen vil føre til et forbud, som vil kunne udgøre endnu et værktøj i kampen mod banderne.

Det er ifølge Justitsministeriet forventningen, at efterforskningen af sagen kan være færdig i løbet af første halvår af 2018.

Det er ikke første gang, Rigsadvokaten har undersøgt muligheden for at køre retssag mod en gruppe for at få den opløst.

Tidligere er muligheden for at forbyde rockergrupperne Hells Angels og Bandidos blevet undersøgt. Også den muslimske bevægelse Hizb ut-Tahrir har været genstand for en undersøgelse.

Men alle gange har konklusionen lydt, at en eventuel retssag ikke ville føre til et forbud. Blandt andet fordi det ville være svært at bevise, at grupperne som foreninger udøvede kriminalitet.

Grundloven beskytter borgernes ret til at danne foreninger - men hvis de udøver vold, slår grundloven fast, at de kan opløses ved dom.

