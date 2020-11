Politiet beklager fejl i minksag

DANMARK:Rigspolitiet beklager de actioncards, som betjente brugte i deres arbejde med at ringe til minkavlere for at få dem til at aflive deres mink. Det oplyser Rigspolitiet i en pressemeddelelse.

Selv om det var ulovligt at beordre mink uden for smittezonerne aflivet, satte Rigspolitiet betjente til at ringe til ejere af raske minkfarme for at få minkavlerne til at aflive deres mink.

Til opgaven udarbejdede Rigspolitiet et actioncard. Det beskrev, hvad betjentene skulle fortælle.

- Det er en fejl, som vi dybt beklager. Vi løfter rigtig mange opgaver i politiet, og derfor kan der desværre ske fejl. Det er sket her.

- Jeg vil gerne personligt beklage over for de minkavlere, som har fået forkerte oplysninger fra os, udtaler rigspolitichef Thorkild Fogde i pressemeddelelsen.

Hvis ejeren af de raske minkfarme sagde nej til at få aflivet deres mink, skulle betjentene fortælle følgende:

- Det er jeg ked af at høre, men beslutningen er truffet. Manglende medvirken vil derfor betyde, at du ikke får mulighed for at opnå bonussen, og du kan forvente, at myndighederne så kommer og foretager tømning af besætningen alligevel.

- Jeg vil derfor høre, om dette får dig til at ændre beslutningen?

Den 6. november blev Rigspolitiets Nationale Operative Stab (NOST) anmodet om at hjælpe Fødevarestyrelsen med at kontakte minkavlerne uden for smittezonen over telefon.

Politiet oplyser, at det pågældende actioncard blev brugt mellem fredag 6. november og søndag 8. november.

- Den omtalte formulering var tiltænkt anvendelse i forhold til de minkavlere, der under telefonsamtalen tilkendegav, at de ikke ønskede at medvirke til optælling, skriver politiet.

Fødevarestyrelsen tog kontakt til alle minkavlere for at orientere om den manglende hjemmel 10. november.

To dage senere, 12. november, tog politiet kontakt til otte minkavlere, som blev vurderet til at kunne have fået den fejlagtige besked, lyder det.

I et interview på TV2 News torsdag aften bliver Thorkild Fogde spurgt til, hvorfor en fejl som denne kan opstå.

- Det er ikke en politiopgave, men en bistandsopgave. Vi har været lidt uden for vores comfort zone, når vi har assisteret andre myndigheder.

- Der har vi begået nogle fejl, så vi må arbejde hårdere for at vise, at vi arbejder for befolkningens tillid.

Han understreger, at tilliden mellem politi og befolkning er "det dyrebareste, vi har". Den skal nu genoprettes, lyder det.

Thorkild Fogde forventer desuden, at der vil blive redegjort yderligere for forløbet.

/ritzau/

Her er pressemeddelelsen fra Rigspolitiet: