Rigsrevision advarer om nye problemer med inddrivelse i Skat

Genopretningen efter Skats skandaleramte inddrivelsessystem, EFI, kører langt fra efter planen.

Arbejdet med at få inddrivelsen af gæld til staten fuldt op at køre er fyldt med så mange problemer, at der er alvorlig risiko for forsinkelser og nye tab i milliardklassen.

Det konkluderer Rigsrevisionen i en rapport, skriver Berlingske.

I rapporten betragter statens kontrollerende revisor "med bekymring" de foreløbige udfordringer, Skatteministeriet og skattevæsenet har med inddrivelsen og EFI's afløser, PSRM.

- Rigsrevisionen konstaterer, at der er væsentlige risici for forsinkelser og for yderligere provenutab, inden inddrivelsen kan forventes at være normaliseret, står der i rapporten.

Mens det nye system er under opbygning, er de samlede restancer i 2017 steget fra 98,1 milliarder kroner til 108,6 milliarder kroner.

Det er sket på trods af afskrivninger på 4,4 milliarder kroner, og selv om skattevæsenet inddriver mere gæld, end før EFI blev suspenderet.

Frygten er nu, at voksende restancer vil gøre gælden svær at inddrive. Det kan "medføre betydelige tab for det offentlige".

I rapporten sår Rigsrevisionen tvivl om, hvorvidt det vil være muligt at inddrive gælden, inden en stor del af restancerne bliver forældede i 2021.

Rapporten får flere partier til at rette kritik mod skatteminister Karsten Lauritzen (V). Både Enhedslistens, SF's og Socialdemokratiets ordførere på området beskylder ministeren for ikke at informere om problemerne.

Ministeren afviser at have tegnet et for pænt billede af det nye system.

- Tværtimod har jeg sagt gentagne gange, at det kommer til at tage en årrække, før man kan få rettet på problemerne i gældsforvaltningen, siger Karsten Lauritzen til avisen.

/ritzau/