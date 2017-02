FREDERIKSHAVN: - Vi har åbenbart ramt hr. og fru Danmark hjemme i sofaerne. Vi kom op på 1,4 millioner seere. Det er helt vildt. Det er jo lige i røven på Matador...

Citat: Jan Hammer, bedre kendt som "Hammeren" i DR’s "Rigtige Mænd", tv-serien, der i to sæsoner fulgte fem såkaldt ganske almindelige danske håndværkeres kamp med kiloene og de usunde vaner.

Jan Hammer meldte sig på konens opfordring som en af 900, der ville være med.

Efter den første casting var feltet skåret ned til 120, og "Hammeren" nåede hele vejen - og blev verdensberømt i hele kongeriget, da de første udsendelser løb over skærmen i 2015.

Bliver genkendt overalt

- Og det hænger ved. Forleden var jeg i Cirkusbygningen sammen med min kone og blev genkendt af flere, der ville tage selfies, fortæller den 48-årige århusianer.

I dag er han og mureren Lindy Aldahl ude at holde foredrag om deres livsstilsændring flere gange om ugen, og forleden var det godt 100 medarbejdere i Park og Vej, Frederikshavn, der fik gode råd og endnu bedre røverhistorier fra de to "tv-stjerner".

- Gå sammen om det. Du kan altid finde nogen, der er ringere end dig selv. Det er en succesoplevelse, siger Lindy Aldahl, der er stoppet som murer og lever af at holde foredrag.

"Hammeren" var skraldemand i Aarhus, da han deltog i "Rigtige Mænd". I dag er han brandmand og portør i Aarhus Lufthavn.

Tre gange om dagen springer han på cyklen og syner hegnet omkring lufthavnen. 11 km hver gang.

Humøret er steget

Hans vægttab er moderat - fra 112 til 104 kg - men humøret er til gengæld steget adskillige kg.

- Da jeg startede som skraldemand, satte folk bajere ud til os. Senere blev det colaer, og efter jeg kom i fjernsynet, stod der et glas vand, lød budskabet.

Borgmester Birgit Hansen roste medarbejderne for at rokke ved fordomme om "kommunalarbejdere som tykke, dovne mænd med hård hud under hagen fra for meget hvilen på skovlen".

- I er ikke bange for at prøve noget nyt og rykker igennem. I tør tænke i andre baner på en god og hyggelig måde, roste borgmesteren.