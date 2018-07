Rigtige toiletter skal holde Roskilde Festival i Roskilde

Det kan virke som en naturlov, at Roskilde Festival finder sted på Roskilde Dyrskueplads, der har lagt græs til begivenheden siden 1971.

Sådan er det dog ikke nødvendigvis, for arrangører får tit tilbudt andre lokationer til deres arrangementer.

Det er en af grundene til, at Roskilde Kommune har været med til at betale for rørlægningen, så der kan opføres vandskyllende toiletter på pladsen, hvor der frem til søndag afholdes Roskilde Festival.

- Vi ved jo, at mange arrangører tit bliver tilbudt andre steder at holde deres ting, siger borgmester Joy Mogensen (S).

- Derfor vil vi gerne sikre, at det her område bliver ved med at være det mest attraktive sted at afholde udendørsarrangementer på Sjælland.

Omkring 900 vandskyllende toiletter er offentligt tilgængelige på årets festival. Forsyningsselskabet Fors står sammen med kommunen og festivalen bag det nye spildevands- og vandforsyningssystem, hvortil der er lagt 30 kilometer rør.

Joy Mogensen peger på, at beslutningen om de nye toiletforhold også skyldes, at håndteringen af spildevandet bliver mere ansvarlig i forhold til naturen.

- Det her er det næste skridt i retning af en forsvarlig, miljømæssig afvikling af arrangementer på pladsen.

Næste skridt for Roskilde Dyrskueplads kan meget vel være en permanent gangbro over den jernbane, som splitter området i to. Når der afholdes festival, bygges der således årligt en midlertidig bro for at forbinde områderne øst og vest for jernbanen.

Det er dog en stor investering, og et tidspunkt er derfor svært at spå om, siger borgmesteren. Hun peger på, at det handler om at udvikle området, så både arrangører og borgerne i og omkring Roskilde får glæde af det.

- Det er en lang vej, vi er på, som skal omdanne området fra en grusgrav til et område, der er til gavn både for helårsbeboere og for dem, som gerne vil lave dyrskuer eller festivaler, siger Mogensen.

- Det handler om at få tilført området noget kunst, men også for eksempel en badestrand og nu ansvarlig spildevandshåndtering.

