Riis: Dansk cykelkomet kan gå stor fremtid i møde

CYKLING: Mads Pedersen kunne lørdag skrive karrierens største sejr på cv’et, da han vandt det danske cykelløb PostNord Danmark Rundt.

Den 21-årige dansker gjorde det sågar i den rød-hvide dannebrogstrøje - et symbol på det nationale mesterskab, han vandt i juni.

Pedersen kører i år sin første sæson på det professionelle cykelhold Trek og har ud over triumferne i Danmark også vundet et mindre etapeløb i Frankrig.

Bjarne Riis har lagt mærke til den unge dansker.

- Han har kørt utroligt godt. Han kører med den autoritet, der skal til for at vinde cykelløb. Man kan se, at de basale ting er på plads. Styrken er på plads, siger Riis.

Den danske cykellegende ser en kommende klassikervinder i Pedersen.

- Der er ingen tvivl om, at han er typen, der vil kunne gøre det godt i forårsklassikerne. Han er teknisk rigtig god og god til at placere sig og læse løbene, siger Riis.

Han har lagt mærke til en vis mængde koldblodighed hos Pedersen.

- Han har vist, at han kan sidde og vente til det rigtige tidspunkt og så slå til, når det gælder. Det er flot at kunne det i så ung en alder, siger Riis.

Mads Pedersens danske sportschef på Trek-holdet, Kim Andersen, har også kun rosende ord tilovers for Pedersen.

- Han har et kæmpe talent og arbejder meget seriøst, og så har han en enorm power, siger Andersen.

På trods af de flotte resultater i år mener sportschefen, at man bør give Pedersen tid til at udvikle sig.

- Man ser tit, at det andet og tredje år som professionel kan være hårdt. Man kan have et godt første år og så gå lidt ned.

- Han har en god tilgang til tingene og tager det stille og roligt, siger Andersen, der tror på, at Pedersen i fremtiden kan komme til at køre med om sejrene i de store forårsklassikere:

- Han kan godt lide at køre i dårligt vejr. Han er teknisk god på cyklen og er god på korte, stejle bakker.

Mads Pedersen er i denne uge en del af den danske VM-trup til verdensmesterskaberne i norske Bergen.

