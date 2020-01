Riis vil bygge et superhold og glæder sig til Tour-start

CYKELSPORT:Han har prøvet det før, Bjarne Riis. Skabt et hold i cykelsportens absolutte verdensklasse.

Og nu er ambitionen at gøre det på ny.

Onsdag på et pressemøde i København sad han smilende og glædede sig over, at han og den øvrige del af ejerkredsen bag Virtu Cycling er blevet enige med ejerne bag World Tour-holdet NTT.

Riis og co. køber en tredjedel af virksomheden bag det sydafrikanske hold, lyder den aftale, der indtil videre er indgået.

Og Bjarne Riis bliver samtidig team manager og dermed sportslig ansvarlig for holdet.

Selv kalder Riis det for "en drøm, der går i opfyldelse", at han er tilbage på et World Tour-hold og dermed kan se frem til at være en del af Tour de France-starten i Danmark i 2021.

- Vi vil arbejde stenhårdt på at bygge et superhold. Et hold i absolut verdensklasse, og det arbejde starter i morgen for mit vedkommende, hvor jeg sammen med Douglas (grundlægger af NTT-holdet Douglas Ryder, red.) tager til Spanien og møder teamet, sagde Bjarne Riis onsdag.

Bjarne Riis skal blandt andre arbejde tæt sammen med Lars Michaelsen, der skal være ledende sportsdirektør på holdet.

Lars Bak, der indstillede sin aktive karriere sidste år, er assisterende sportsdirektør på holdet.

Riis var ikke helt tilfreds med, at der forud for onsdagens pressemøde er talt og skrevet om et muligt Riis-comeback til cykelsporten.

Han understregede, at han samtidig med, at han har drevet mindre hold på herre- og damesiden, har holdt sig grundigt orienteret om, hvad der er sket på sportens øverste niveau.

- Jeg har brugt rigtig meget tid på at se, hvad der er sket på landevejene, og det har jeg noteret i min notesbog, så jeg er bedst muligt forberedt. Det ser jeg frem til at bruge nu, siger Bjarne Riis.

Han understreger, at det kræver tålmodighed og hårdt arbejde at skabe et af verdens bedste cykelhold.

Der er to danske ryttere på NTT-holdet i øjeblikket; Michael Valgren og Andreas Stokbro.

