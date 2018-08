Mie Ø. stensikkert i EM-semifinalen

SVØMNING: Aalborg Svømmeklubs Mie Ø. Nielsen svømmer mandag aften EM-semifinale i Glasgow. I det indledende heat på 100 meter ryg noterede hun sig for tredjebedste tid, og dermed synes aalborgenseren at have en finale i benene.

Klubkammeraten Viktor Bromer var også på startlisten i de indledende heats i 50 meter butterfly, men Aalborg-svømmeren valgte at trække sig.

Medaljehåbet Rikke Møller Pedersen viste lovende takter i sit indledende heat i favoritdisciplinen 200 meter brystsvømning.

På tværs af de fire indledende heats var den danske verdensrekordindehaver på distancen den hurtigste, og hun blev dermed klar til semifinalen i sikker stil.

Det samme gjorde Thea Blomsterberg, der lidt overraskende satte næstbedste tid i de indledende heats.

16-årige Blomsterberg får formentlig svært ved at blande sig ligeså langt fremme i semifinalerne, der svømmes mandag aften, da flere af de formodede medaljebejlere svømmede kalkulerende og sparede på kræfterne i deres indledende heats.

Det kunne også ses på tiderne. Rikke Møller Pedersens førertid på 2 minutter og 25,73 sekunder var således over seks og et halvt sekund langsommere end hendes egen verdensrekord.

Kun to fra den samme nation kan gå videre til semifinalerne. Derfor rakte Anna Wermuths tid, der ellers var den 12.-bedste i de indledende heats, ikke til en semifinaleplads.

/ritzau/