AALBORG: Lynge Jakobsen sad på posten som sportsdirektør i AaB fra 1996 til 2013 og lavede i de år mange spillerhandler for den nordjyske superligaklub. Men hvilke synes han var de bedste og hvilke ville han gerne have undgået. Det kommer Lynge Jakobsen blandt andet ind på i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast "Ripodsten". Den tidligere sportsdirektør kommer blandt andet også med sit syn på udviklingen i Superligaen og i nordjysk fodbold, og så får han affyret en tåhyler. Du kan lytte med i iTunes, SoundCloud mv. eller ved at klikke på dette link.