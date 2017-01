Is og sne har sænket hastigheden

Det samme har Hobro IK i 1. division, og Vendsyssel FF har fået tilført millioner og nye visioner af en gruppe investorer. Det har været en begivenhedsrig start på 2017 i den nordjyske fodboldverden, og det bliver der set nærmere på i den nyeste udgave af NORDJYSKE Mediers fodboldpodcast "Ripodsten". Vært Jens Otto Barsøe har denne gang besøg i studiet fra AaB’s sportsdirektør Allan Gaarde, tidligere superligaspiller Martin Pedersen, der gør comeback i foråret hos Vejgaard i 2.division. Tredje mand i panelet er NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen. Det er muligt at høre "Ripodsten" i iTunes, Soundcloud mv. eller via dette link .

