Ripodsten: Kusk med klart mål

FODBOLD: Kasper Kusk blev i vinterpausen hentet hjem til AaB fra FC København, og der var store forventninger til den teknisk stærke kantspiller.

Han havde dog et forår med store udsving på et AaB-hold, der rent offensivt var en skuffelse. Nu står en ny sæson for døren. AaB åbner sæsonen fredag aften på udebane mod SønderjyskE og Kasper Kusk erkender, at der skal komme flere mål og assists fra hans fødder.

- Der er ingen tvivl om, at jeg kan blive endnu bedre og give mere til holdet, så det må være mit mål i det her efterår. Mit bundniveau skal være højere, og man skal se, at jeg er blevet hentet ind som en profil, lyder det blandt andet fra Kasper Kusk i den nyeste udgave af NORDJYSKE Mediers fodboldpodcast Ripodsten.

Her har han selskab af den tidligere AaB’er Daniel Christensen som efter ophold i SønderjyskE, AGF og belgiske Westerlo er tilbage i Nordjylland, hvor han har skrevet kontrakt med superliga-oprykkerne fra Vendsyssel FF. Søren Olsson, der er sportsjournalist hos NORDJYSKE medier, er også med i panelet, der varmer op til den kommende sæson i Superligaen, hvor der for første gang nogensinde er deltagelse af tre nordjyske hold. Ripodsten kan høres i iTunes, SoundCloud mv.