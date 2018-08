Ripodsten: Stærkt transfervindue af AaB

FODBOLD: AaB har i transfervinduets sidste dage hentet et par markante offensive forstærkninger.

Først blev det offentliggjort, at der var skrevet kontrakt med FC Groningens topscorer fra sidste sæson, Tom van Weert, og torsdag var det så Lucas Andersen, der blev hentet hjem fra schweiziske Grasshoppers på en lejeaftale, der gælder resten af sæsonen. Håbet er, at de to kan være med til at sparke liv i AaB’s tandløse offensiv, der i sæsonens første syv superligakampe blot har leveret fem mål. Og der bør blive skruet mærkbart op for antallet af scoringer i resten af sæsonen, lyder dommen i den nyeste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten.

- Det er klart en højere hylde som AaB har handlet ind fra denne gang, og det skaber selvfølgelig også nogle forventninger, siger NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen, som også mener at pilen peger på cheftræner Morten Wieghorst, hvis der ikke nu kommer flere scoringer fra AaB-holdet.

Han har i studiet selskab af Jammerbugt FC’s cheftræner Bo Zinck og Hobro IK’s sportschef Jens Hammer Sørensen. Sidstnævnte kommer blandt andet ind på holdets skuffende sæsonstart, trænerskiftet til Allan Kuhn, og hvorfor det ikke er lykkes at sælge sidste sæsons superligatopscorer Pål Alexander Kirkevold.

