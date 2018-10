Risgård efter ny AaB-nedtur: De havde læst os

FODBOLD: AaB’s erfarne midtbanespiller Kasper Risgård havde fået en sjælden chance fra start på den centrale midtbane, da AaB søndag aften tog imod Vendsyssel FF; men ligesom holdkammeraterne kunne han ikke komme igennem Vendsyssels defensive mur, der gav gæsterne en sejr på 1-0.

Det var tredje gang i træk, at AaB tabte på hjemmebane. Dermed skal AaB stadig spole kalenderen helt tilbage til august for at finde den seneste sejr på hjemmebanen.

- Og der er jo ikke noget, vi hellere vil end at vinde her på hjemmebane og give tilskuerne en god oplevelse. Det er virkelig frustrerende at stå her efter sådan en kamp, siger Kasper Risgård, der havde fået chancen fra start på den centrale midtbane.

- Men vi må bare sige tillykke til dem. De havde læst godt på opgaven og set, hvordan de andre hold har spillet imod os. Og igen havde vi særdeles svært ved at bryde dem op. VI har masser af spil, og jeg synes egentlig også, at vi kommer til mange afslutninger. Men det er nok rigtig nok, at det er sådan nogle halve chancer, vi får flest af, siger han.

- Jeg skal hjem og se kampen igen, før jeg for alvor har et indtryk af det. Men vi skal have mere ud af al den boldbesiddelse, siger han.