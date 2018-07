Risgård: Har fået blod på tanden igen

FODBOLD: I sidste sæson var vejen til AaB’s startopstilling længere, end Kasper Risgård har været vant til.

Midtbanespilleren, der længe har været en selvskreven mand på AaB-holdet, tilbragte meget tid på bænken, inden han mod slutningen af sæsonen igen fik kæmpet sig tilbage på holdet.

- I slutningen af sæsonen fik jeg vist det, jeg gerne ville. Vi begyndte at spille med fem mand på midtbanen, og det betød, at jeg fik lov at spille centralt, hvor jeg er bedst. Vi fik også nogle fine resultater, så det var en dejlig afslutning for både holdet og mig personligt, lyder det fra Kasper Risgård.

Den 35-årige midtbanespillers kontrakt med AaB udløber ved årsskiftet, men i takt med, at det igen er blevet til mere og mere spilletid, er det blevet mindre usandsynligt, at den aftale bliver forlænget.

- Jeg har ikke talt med Allan og Morten (sportsdirektør Allan Gaarde og cheftræner Morten Wieghorst, red.) om det endnu. Det må vi tage på et andet tidspunkt, men det er klart, at svaret nok havde været et andet, hvis du havde spurgt mig dengang, hvor spilletiden var minimal. Da havde jeg en fornemmelse af, at det snart kunne være forbi, men nu har jeg fået mere blod på tanden igen, siger Kasper Risgård.

Kasper Risgård og resten af AaB-holdet tager fredag aften hul på en ny superligasæson med en udekamp mod SønderjyskE.