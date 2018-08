Risiko for trafikkaos: Flere veje bliver spærret i midtbyen

AALBORG: I dag er en sand festdag i Aalborg centrum.

Tusinder ventes at besøge byens nye attraktion Salling Rooftop, når den åbner for gæster efter flere måneders byggearbejde. Samtidig kører Aalborg Festivals på anden uge, der er både Fredagsfest og Skovrock, mens Metropol også går i gang. Endelig er der cykelløb på byens mest centrale strøg i eftermiddag, og netop det sidstnævnte kan komme til at drille gæsterne til de øvrige arrangementer.

Spilnu.dk Grand Prix betyder nemlig, at en række gader bliver spærret for trafik, og det påvirker både busdrift, bilkørsel og parkering.

