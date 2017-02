SUV: Ikke blot i dens hjemlande - SsangYong fabrikken ligger i Sydkorea og ejes af den indiske bilkoncern Mahindra - får mærkets modeller bedre og bedre markedsmæssigt fat. Faktisk noterer mærket også pæn fremgang i Europa, og nu er turen så kommet til Danmark, hvor SsangYong efter flere års fravær forsøger sig igen.

Endnu har mærket ikke fået forhandler i Nordjylland - den nærmeste er i Randers - men det forhindrer ikke en test af mindste model, crossover’en SsangYong Luvi.

Den sælges på de fleste markeder under navnet Tivoli, ikke navngivet efter den københavnske forlystelsespark men den italienske by af samme navn. Men for at undgå navnekrig, gav Ssang-Yong den nyt navn til det danske marked: Luvi. Det står for Leisure Utility Vehichle Inspired - en fritids inspireret bil.

Som den viser sig frem, så egentlig ok med navnet. Den lidt høje Luvi har et robust look a la firhjulstrækker, og rent faktisk fås den også med firhjulstræk. Og apropos robust - eller måske snarere rustik - er det også benævnelsen, der falder for, når man stiger ind i bilen (nemt og behageligt som i alle andre biler i denne klasse).

Tommelfingeren op

Dørene lukker overraskende tungt og med en solid lyd, ligesom instrumentbordets kontakter klikker præcist. Men samtidig som kontrast til et indendørs materialevalg, der peger i retning af lavprisbil, hvad Luvi rent prismæssigt også er - uden at være en ren prisbombe.

Bilen opleves derfor ganske modsætningsfyldt, hvilket dog kommer Luvi til gode i den umiddelbare vurdering af dens kvaliteter, som generelt udløser en opadvendt tommelfinger. Og dette til trods for at bilen ikke forekommer nær så moderne som konkurrenterne, bl. a. Suzuki Vitara, Dacia Duster og Renault Captur.

Det gælder ikke mindst, når der kigges på sikkerhedsudstyr. Luvi er eksempelvis uden detaljer som automatisk nødbremse og linjevogter.

Kører sikkert

Til gengæld kører SsangYong’en til pæn karakter. Ikke inspirerende og spændstigt men sikkert og uden negative overraskelser. Især imponerer dens retningsstabilitet ved motorvejskørsel.

Samtidig er bilen letkørt, men det forringer førerens komfort, at rattet kun kan reguleres i højden.

Testversionen var varianten Luvi Free 1,6 diesel 2WD, altså versionen uden firhjulstræk. Motoren er kraftmæssigt et godt match til bilen. Ved koldstart og kraftig acceleration er man lydmæssigt bestemt ikke i tvivl om, at der ligger en dieselmaskine under hjelmen. Men ved mindre heftige accelerationer og især ved konstant fart er motoren klædelig støjsvag. Den yder 115 hk og har et moment på 300 Nm så rigeligt med kræfter til mellemaccelerationer.

Tre udstyrstrin

Brændstofforbruget ved blandet kørsel opgiver fabrikken til 23,8 km/l, under testen noterede jeg et snit på godt 18,1 km/l, så absolut godkendt.

Det samme gælder pladsforholdene, der overrasker positivt, i hvert fald i kabinen. Bagagerummet på 423 liter er gennemsnitligt og lider under en usædvanlig høj læssekant.

Luvi fås i tre udstyrstrin: Base, Street og Free - og koster fra 195.000 kr. (med en 128 hk benzinmotor).

Testbilen, Luvi 1,6 E-XDI 2 WD, var med Free-udstyr og til en pris på 259.995 kr. Den byder bl. a. på elspejle, elrudehejs, forsædevarme, varme i rat, aircondition, fartpilot og 7" skærm med bakkamera og navigation. Ikke så dårligt til denne pris.