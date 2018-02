Rockkendinge vender tilbage til Roskilde

Amerikanske Nine Inch Nails og irske My Bloody Valentine vender i år tilbage til Roskilde Festival sammen med Fever Ray og hiphop-ikonerne Talib Kweli og Yasiin Bey, der optræder sammen som Black Star.

Det fremgår af en liste med 26 musiknavne, som Roskilde Festival har offentliggjort onsdag som supplement til de navne, der er meddelt tidligere.

Danske Peter Sommer er også med på årets festival, hvor han sammen med sit band, Tiggerne, optræder på Orange Scene med sit nye album.

Nine Inch Nails er ifølge Roskilde Festival kendt for sin helt særlige industrielle rock, og udgivelser som "The Downward Spiral" (1994) og "The Fragile" (1999) står tilbage som moderne klassikere.

I år ventes bandet at udgive sidste del af en ep-trilogi, som bliver foldet ud live sammen med hits som "Closer", "Head Like a Hole" og "Hurt".

Svenske Karin Dreijer, bedre kendt som Fever Ray, udforsker også menneskets dunkle afkroge. Hun er i dag en ledende skikkelse i den eksperimenterende popmusik, og hendes sceneoptrædener er kendt for at være både overvældende og provokerende.

Den tidligere Mew-guitarist Bo Madsen debuterer på Roskilde Festival med sit projekt Turbolens, der ud over frontmanden selv på guitar og sang består af en gruppe børn i alderen 12 til 15 år.

86 navne er nu offentliggjort til den 48. udgave af Roskilde Festival, som i alt vil byde på 175 kunstnere.

Tidligere er navne som Eminem, Gorillaz, Bruno Mars, David Byrne, Stormzy, Nephew, Benal og First Aid Kit annonceret på 2018-festivalen, som finder sted 30. juni til 7. juli.

/ritzau/