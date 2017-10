Rocklegende død

MALIBU: Den amerikanske musiker Tom Petty er afgået ved døden. Det bekræfter hans familie ifølge nyhedsbureauet AFP.

Den 66-årige sanger blev søndag aften indlagt på UCLA Santa Monica Hospital, efter at han blev fundet bevidstløs med hjertestop i sit hjem i Malibu. Det skriver TMZ.

Efter ankomst til hospitalet blev han lagt i koma, før han altså afgik ved døden.

Thomas Earl Petty blev født i Gainesville i Florida 20. oktober 1950.

Han er tredobbelt Grammy Award-vinder og blev optaget i Rock and Roll Hall of Fame i 2002.

Han er forsanger i bandet Tom Petty and the Heartbreakers, der blev dannet i 1976. I 1988 var han med til at stifte bandet Traveling Wilburys.

Tom Petty and the Heartbreakers blev færdige med deres sommer-tour i sidste uge. Mandag 25. september spillede de deres sidste koncert i touren. Det var i Hollywood Bowl i Los Angeles.

Turen markerede 40-året for bandet.

Han er især kendt for hitnumrene "American Girl", "Free Fallin" og "Into the Great Wide Open".

