Rocklegender spiller i Thy

FRØSTRUP: Der bliver rig mulighed for en tur ned ad memory lane, når årets hovednavn går på scenen til årets Thy Lejren Festival.

Torsdag indtager Young Flowers scenen med en besætning, der kan sende langt de fleste i det nostalgiske hjørne.

Det er ikke den helt originale besætning, der er med til den psykedeliske rockgruppes reunion-koncert i lejren. De oprindelige medlemmer Peter Ingemann og Peer Frost har taget tidligere Gasolin-trommeslager Søren Berlev med sig til Thy.

- Jeg er rigtig glad for bookingen. Der er gammelt godt hippiemusik, der skaber god glæde, siger medarrangør af Thy Lejren Festival, Eik Ommedal.

Et hemmeligt program

Programmet er igen i år holdt hemmeligt og bliver først offentliggjort torsdag.

- Man kommer i Thylejren for hyggens og ikke musikkens skyld. Derfor synes vi ikke, det er nødvendigt at offentliggøre programmet, siger Eik Ommedal, der også fortæller, at det i modsætning til andre festivaler handler om at sikre, at der ikke kommer for mange gæster.

- Vi kan ikke rumme mange flere, så det er selvfølgelig også en faktor, selvom alle er velkomne, siger han.

Young Flowers går på scenen torsdag klokken 20.