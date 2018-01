Rockmusikeren Jack White gæster Odense til sommer

Rockmusikeren Jack White kommer forbi Tusindårsskoven i Odense, når han spiller på musikfestivalen Tinderbox 2018.

Jack White har en imponerende solokarriere på cv'et, men mange kender måske rockpioneren fra hans tid som en del af duoen The White Stripes.

Tinderbox' festivalchef, Brian Nielsen, glæder sig over at kunne tilføje noget efterspurgt rockmusik til programmet.

- Han er en fantastisk guitarist, og så har han et imponerende katalog af hårdtslående klassikere, der helt sikkert kommer til at blæse folk bagover i Tusindårsskoven, siger Brian Nielsen.

Når Jack White besøger Odense, kan publikum nyde hans egne sange som "Love Interruption" og "Lazaretto", mens der måske også bliver plads til et par klassikere som "Steady As She Goes" og "Seven Nation Army" med det genkendelige basriff.

Rockmusikeren udgiver inden Tinderbox et nyt album, "Boarding House Reach", som udkommer til marts.

Jack White begyndte sin karriere i The White Stripes sammen med partneren Meg White, der i 2001 bragede ind på musikscenen med albummet "White Blood Cells".

The White Stripes udgav seks album, inden de i 2011 opløste bandet.

Siden da har Jack White som soloartist blandt andet udgivet de to album "Blunderbuss" og "Lazaretto".

Jack White har ligeledes udgivet musik som en del af grupperne The Raconteurs og The Dead Weather.

Ud over Jack White er navne som Alanis Morissette, Iggy Pop, Wiz Khalifa og Depeche Mode på programmet til Tinderbox 2018, der finder sted 28.-30. juni.

