Rød aftale vil gøre det lovligt at aflive alle mink i Danmark

KØBENHAVN:Rød blok har mandag aften indgået en aftale om midlertidigt forbud mod mink i Danmark.

Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Samtidig er der aftalt hjemmel til aflivning af mink og tempobonus til minkavlere, der afliver deres mink senest 19. november.

Aftalen er indgået af regeringen sammen med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet.

3. november besluttede regeringen, at alle mink på de danske minkfarme skal aflives på grund af den coronamutation, der er fundet hos mink.

Det viste sig senere, at regeringen ikke havde lovhjemmel til denne ordre, der dermed var ulovlig.

Fødevareminister Mogens Jensen (S) har efterfølgende beklaget, at regeringen var uklart i sin kommunikation om den manglende lovhjemmel.

Men han og statsminister Mette Frederiksen (S) har fastholdt, at de ikke kendte til den manglende lovhjemmel, da ordren først blev udstedt.

Med aftalen er regeringen og de øvrige partier i rød blok enige om hurtigst muligt at vedtage lovhjemmel til at aflive minkene. Dermed kommer der også grundlag for at udbetale tempobonus til minkbranchen.

Mogens Jensen erklærer sig glad for, at der med aftalen bliver skabt "ro" om situationen med minkaflivninger.

- Forløbet har været rodet, det skal jeg være den første til at indrømme. Regeringens udmelding om at aflive alle danske mink har været tung, og vi er meget bevidste om de vidtrækkende konsekvenser, den har for hver enkelt berørte i branchen.

- Desværre er beslutningen nødvendig, og det er jeg glad for, at aftalepartierne støtter op om, siger han i pressemeddelelsen.

Ifølge erhvervsminister Simon Kollerup (S) fortsætter forhandlingerne om erstatning til minkavlerne.

- Det er ikke minkavlernes skyld, at corona smitter i netop deres branche. Det er en ubarmhjertig opgave, de løfter lige nu for folkesundhedens skyld. Derfor er jeg glad for, at der nu er vished om grundlaget for aflivningen af mink og udbetalingen af tempobonus.

- Forhandlingerne om erstatning fortsætter, og jeg håber, at vi snart kan få en aftale om fuldstændig erstatning til alle minkavlerne, siger han i pressemeddelelsen.

Konkret betyder aftalen, at det midlertidigt bliver forbudt at holde mink frem til 31. december 2021. Desuden skal alle mink i besætninger aflives.

I tillæg til erstatningen for værdien af skindene og driftstabet udbetales en tempobonus på 30 kroner per mink til avlere, der har aflivet alle mink i besætningen senest den 19. november. Samlet regner regeringen med at udbetale 420 millioner kroner i tempobonus til minkavlerne.

Hele blå blok forlod tidligere mandag aften forhandlingerne. Blå bloks største parti, Venstre, ville have en aftale om erstatning til minkavlerne på plads, før en aftale om lovhjemmel og tempobonus.

/ritzau/