Det skal du opleve fredag aften: Rød, formørket måne

DANMARK: Fredag kan man gøre sig et sjældent syn i form af en total måneformørkelse i de lune aften- og nattetimer.

Hvis de atmosfæriske forhold er gode, vil Månen fremstå orange eller kobberrød, mens den hænger lavt på den sydøstlige himmel. Det oplyser astrofysiker Michael Linden-Vørnle fra DTU Space.

En total måneformørkelse kræver, at Solen, Jorden og Månen ligger nøjagtig på linje i verdensrummet. Denne formørkelse bliver den længste i dette århundrede, flankeret af en stærkt lysende Mars.

Fænomenet kan allerede ses, når Månen - delvist formørket - står op over horisonten. Det sker klokken 21.19 i København og lidt senere vestpå i landet.

Lidt efter begynder den totale fase, mens himlen stadig er forholdsvis lys.

- Fuldmånen glider gennem Jordens kerneskygge og bades i et orangerødt eller kobberrødt lys. Det skyldes, at Jordens atmosfære under en måneformørkelse lader den røde del af Solens lys slippe igennem, siger Michael Linden-Vørnle.

Vores atmosfære kommer således til at virke som et prisme, der afbøjer sollyset - og som et filter, der kun lader den røde del af strålerne slippe igennem, så de rammer måneoverfladen.

Under den totale del af formørkelsen står Månen lavt over horisonten i sydøst. Man skal derfor have uhindret udsyn i den retning for at opleve synet.

Optimalt skal man stå et sted, hvor man kan se ud over havet. Desuden er en håndkikkert et godt redskab til at studere fænomenet nærmere.

Modsat solformørkelse risikerer man ikke øjenskader ved at kigge på måneformørkelsen.

Formørkelsen vil toppe klokken 22.21, hvor Månen er midt i Jordens kerneskygge. Fra klokken 23.13 vil den fuldt oplyste måne langsomt igen dukke frem.

Men først klokken 01.30 er Månen atter helt ude af Jordens skygge.

Flere steder er der fredag foredrag om måneformørkelsen. Mange steder er der også sat teleskoper op.

Blandt andet holder Tycho Brahe Planetarium i København foredrag klokken 19, og efterfølgende kan man se formørkelsen på Amager Strand gennem teleskoper.

I Aarhus holder Steno Museet foredrag klokken 18.30 og 20.

Også i Gram Lergrav i Sønderjylland kan man opleve fænomenet, fortæller museumsformidler Lars Petersen fra Museum Sønderjylland.

- Vi vil have teleskoper og kikkerter klar, så man bedre kan se formørkelsen og farven, siger han.

Der bliver formentlig god mulighed for at se måneformørkelsen, for DMI melder i landsudsigten om tørt og mest klart vejr.

/ritzau/