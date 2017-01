Det er ikke kun Langeland Kommune, der har haft sager, hvor kvindelige medarbejdere på et asylcenter angiveligt har haft seksuelle forhold til de unge beboere.Også Røde Kors har sendt en medarbejder hjem. Hun er mistænkt for at have haft sex med en mindreårig fra et af organisationens asylcentre. Det skriver Politiken.Avisen har fået aktindsigt i en indberetning, som Røde Kors har sendt til Udlændingestyrelsen. Her fremgår det, at kvinden angiveligt havde et seksuelt forhold til en beboer på Center Annebergparken.Centret huser uledsagede asylansøgere under 18 år og ligger i Nykøbing Sjælland.I november fortalte en af asylansøgerne på børnecenteret, at han havde et "kæresteforhold" til en kvinde, som på det tidspunkt var ansat som vikar hos Røde Kors. Forholdet indbefattede blandt andet sex, hævdede han.Er der hold i påstanden, er det ikke bare imod Røde Kors' reglement. Det kan også være i strid med straffeloven.Røde Kors har anmeldt sagen til politiet og sendte samtidig den ansatte hjem på ubestemt tid. Hun valgte siden selv at sige op.Carsten Isaksen, centerchef i Røde Kors, bekræfter oplysningerne.- Vi havde bekymringer om, at der kunne være tale om en eller anden form for privat samkvem, blandt andet fordi der var en række detaljer i hans fortælling, siger han til Politiken.Det var angiveligt et skænderi mellem asylansøgeren og den kvindelige vikar, der fik sagen til at rulle.Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter at have modtaget en anmeldelse om et muligt strafbart forhold mellem en ansat i Røde Kors og en asylansøger.Den er dog blevet henlagt, fordi politiet ikke kunne få "belyst/bekræftet anmeldelsen yderligere". Derfor er ingen heller blevet sigtet.Det er også status hos Røde Kors. Sagen har ikke fået organisationen til at ændre praksis eller skærpe sine retningslinjer yderligere.På Langeland handler sagerne om to ansatte på Børnecenter Tullebølle. Kvinderne er siden blevet sigtet for at have haft sex med beboere./ritzau/