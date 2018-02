Røde Kors råber på hjælp efter blodige angreb i syrisk forstad

250 mennesker er inden for de seneste 48 timer blevet dræbt af den syriske regeringshær i det østlige Ghouta i udkanten af Damaskus.

Oplysningerne kommer fra observatørgruppen Syrisk Observatorium for Menneskerettigheder, skriver Reuters.

Det er en desperat humanitær situation, der udspiller sig.

Det fortæller generalsekretæren i Røde Kors, Anders Ladekarl, tirsdag, efter at kampene i området er intensiveret.

- De seneste måneder er belejringen forstærket, og kampene er intensiveret.

- Situationen er desperat, både fordi det er så længe siden, at der er kommet forsyninger ind, kampene er så heftige, som de er, og fordi der er så mange ofre, siger han.

Han udtaler sig umiddelbart inden meldingen om de mange dræbte kom tirsdag aften.

I forstaden blev hundredvis af mennesker dræbt i et kemisk angreb i 2013.

Antallet af dræbte inden for 48 timer er det højeste siden da, skriver Reuters.

Der har været kampe og bomber i flere år omkring bydelen, men de er blevet intensiveret i løbet af de seneste måneder.

Bydelen kontrolleres af oprørerne og har været belejret af syriske regeringsstyrker siden 2013.

Lige så længe har Røde Kors forsøgt at få adgang til byen for at hjælpe civile, fortæller Ladekarl.

- Vi er opmærksomme på, at der er rapporteringer om folk, der sulter, siger generalsekretæren.

I december lykkedes de organisationen at få lov til at evakuere 27 personer. Men ønsket havde været langt flere, lyder det.

For en uge siden lykkedes det organisationen at få en enkelt konvoj med forsyninger ind i bydelen.

- Det var slet ikke nok til at dække behovet, siger Anders Ladekarl.

Den østlige del af Ghouta er et af de steder i Syrien, hvor mange civile fortsat er fanget i konflikten mellem styret og oppositionsstyrker.

Der lever omkring 400.000 mennesker i den belejrede bydel.

FN melder om, at seks af bydelens hospitaler blevet ramt af bomber i løbet af 48 timer.

Et af byens vigtige hospitaler blev ramt af flere bomber og er nu ude af drift.

Ifølge nødhjælpsorganisationen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) er det russiske kampfly, der har bombet sygehuset, skriver AFP.

/ritzau/